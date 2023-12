Beograd gori satima: Policija gubi strpljenje, kordon kreće na ljude, bacili dimnu bombu

U Beogradu se satima odvija još jedan prosvjed opozicije okupljene oko koalicije “Srbija protiv nasilja”. Tisuće ljudi okupile su se na sedmom prosvjedu poslije izbora održanih u Srbiji 17. prosinca, za koje oporba tvrdi da su pokradeni i traži poništavanje.

Prizori koji stižu iz srbijanske metropole su dramatični. Prosvjednici su nasilno pokušali ući u zgradu Skupštine, letjelo je kamenje, a policija je gađala ljude suzavcem.

Ispred zgrade Republičke izborne komisije (RIK) okupili su se i studenti koji su od predsjednika Aleksandra Vučića zatražili da do danas ispuni njihove zahtjeve.

UŽIVO: pred vratima ukradene Skupštine Beograda! pic.twitter.com/lbD6Gpayxl — Narodni pokret Srbije (@NarodniPokretS) December 24, 2023

U suprotnom, najavljuju, u ponedjeljak će blokirati cijeli Beograd. Od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zatražili su provjeru biračkog popisa, a za odgovor su dali su rok do ponedjeljka.









Policija napravila prsten oko Londona

Pred zgradom gradske skupštine gotovo nema građana, policija ih potiskuje k Londonu. Policija nije odgovorila reporteru N1 što će raditi s ljudima koje će privesti.

Policija kreće na ljude

Nova.rs javlja kako su velike policijske snage krenule su na građane. Okružili su cijelu zgradu Skupštine, gdje je stigla velika skupina policije i žandarmerije sa štitovima i palicama te rastjerala prosvjednike te ih potisnula prema zgradi RIK-a. Zaokružili su cijelu zgradu Gradske skupštine i rastjerali prosvjednike prema Pionirskom parku te ulicama kralja Milana i kneza Miloša…

Uhićeni studenti

Nova.rs doznaje iz organizacije “Studenti protiv nasilja” da su večeras u blizini ambasade Republike Češke uhićena četiri studenta.









“Oni su uvedeni u civilini automobil. To su bili neki maskirani i naoružani ljudi. Moramo u narednih pola sata vidjeti gdje su”, rekla je profesorica Biljana Stojković.

Policija bacila dimnu bombu

Kako javljaju reporteri Nova.rs, ispred Skupštine je ponovno došlo je do komešanja, a u jednom trenutku opet je bačeno kamenje. Policija je na okupljene bacila suzavac i dimne bombe. Oni im viču: “Mi vas plaćamo!”.

Prosvjednici: ‘Nemamo izbora’

S prosvjednicima ispred Skupštine razgovarali su novinari N1 televizije.

“S obzirom na to da je i Radomir Lazović rekao da se policija treba maknuti jer ih mi plaćamo, nadam se da neće biti nekih većih incidenata, jer smo svi svjesni da će u tom slučaju policija izaći. Vidjeli smo da su bacili i suzavac. Sad sumnjamo da će oni koji su razbili stakla sutra ili možda veća večeras biti uhićeni. Strah nas je eskalacije sukoba. Ovo su ljudi koji traže svoju izbornu volju, čujem da nas je predsjednik sad i prebrojao, kaže da nas ima 1195. Opet nas broji, nemam više na to što reći. Nadamo se da će izaći ususret, jer imamo zastupnike koji štrajkaju glađu, vidimo da Mariniki Tepić nije dobro, da već drugi dan prima infuziju. Neka se predsjednik sjeti da je i njegov bivši predsjednik stranke također štrajkao glađu kad se, kako oni kažu, dogodila izborna krađa”, rekla je jedna djevojka.

Druga prosvjednica je pitala “čemu ovolika policija”.

“Trenutno se osjećam sigurno, ali inače se ne osjećam sigurno u kakvoj državi živim. Ne bih voljela ovo ni svom djetetu, kao ni ostaloj djeci. Imam pitanje predsjedniku RIK-a zašto se on ne osjeća sigurno, kako je izjavio, ako sve radi ispravno i po propisima. Čemu tolika horda policajaca, kornjača, brigada…? Trebaju li oni nas čuvati ili njih unutra? Meni ovo sve zasad mirno djeluje, očekujem puno više i nadam se nečemu većem, jer nam ne ostavljaju prostor, nemamo izbora”, poručila je žena.

Vi ste moja snaga! pic.twitter.com/dZSFSX6AD2 — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) December 24, 2023

Oglasila se policija

Oglasio se MUP Srbije i pozvao organizatore skupa da poštuje zakone. “Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve sudionike večerašnjeg prosvjeda u Beogradu, kao i organizatore ovog skupa ispred liste ‘Srbija protiv nasilja’ da poštuju zakone Republike Srbije, ne narušavaju javni red i mir i da se suzdrže od nasilnih pokušaja ulaska u zgradu Skupštine grada Beograda kao i ostale štićene objekte”, priopćili su. Kako se navodi u priopćenju, pripadnici MUP-a poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i “sačuvat će javni red i mir i sigurnost svih građana kao i njihove i imovine Republike Srbije”.

‘Više ne postoje ni institucije ni zakon’

Borislav Novaković, zastupnik Narodne stranke, izjavio je da kada ne postoje pravo i institucije, narod ima pravo na pobunu da, kako je rekao, obrani dostojanstvo. “Ova država se svela na volju i zlovolju tog čovjeka, kad ne postoji pravo i institucije narod ima pravo na pobunu i ovo je pobuna naroda da sačuvamo ono malo dostojanstva jer je to jedino što nam je ostalo, da branimo dostojanstvo i osobno i dostojanstvo ovoga naroda… Neka hapsi, to je najmanji problem, ostat ćemo ovdje i nećemo ustuknuti pred Vučićem”, rekao je Novaković komentirajući izjavu Vučića.

‘Za ovo će netko odgovarati’

U zgradu Skupštine pokušao je ući i Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od čelnih ljudi opozicije u Srbiji, no zaustavio ga je suzavac.

“Ja samo želim otići tamo gdje mi je mjesto. Dobio sam direktno suzavac u usta i u oči. Mi želimo ući u svoj dom, tamo gdje nas je narod birao. Nema razilaženja večeras, pozivam sve da ostanu. Za ovo će netko odgovarati”, poručio je Ćuta.

“Nema razilaženja večeras, ovo jedino otpor građana može da reši”, rekao je za N1 Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog pokreta, objašnjavajući i kako zbog suzavca ne može duže da govori. On je pozvao sve građane da ne odustanu, kao i da sutra dođu na protest u što većem broju. pic.twitter.com/FAlnIFxfZ2 — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 24, 2023

Eskalacija bijesa

N1 javlja da prosvjednici gađaju zgradu Skupštine kamenjem, a da je policija bacila nekoliko suzavaca.

Oglasio se Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što su građani i opozicija okupili ispred Skupštine grada Beograda. Komentirajući scene ispred gradskog parlamenta, rekao je da “nikakva revolucija nije u tijeku, te da se večeras na skupu, kako kaže, okupilo 2.490 ljudi”.

“U ovom trenutku ih je oko 1.195 ljudi. Istovremeno vam želim reći da su neki pokazali svoje lice. Danima smo na to ukazivali i danima smo govorili da se za to spremaju. Danima smo upozoravali na inozemni faktor i mnogi su se pravili naivni i nisu htjeli čuti što je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su nam davale te podatke”, rekao je Vučić.

Vučić kaže da je dobio tisuće poziva iz cijele Srbije od ljudi koji žele braniti zemlju, a on ih je zamolio da to ne čine.

“Država je dovoljno jaka i moćna, branit će demokraciju i izbornu volju građana. I to je sve što trebate znati. Izgrednici i nasilnici bit će privedeni, a potom će reagirati nadležna državna tijela”, poručio je Vučić.

Razbili ulaz u zgradu

Zastupnici liste “Srbija protiv nasilja” pokušali su oko 19 sati ući u zgradu Skupštine grada Beograda, ali su im vrata bila zaključana. Nakon 15-ak minuta ponovo su pokušali isto, i razbili su ulaz u zgradu drškom od zastave. Policija je u potpunosti blokirala ulazak u Skupštinu grada, a bačen je i suzavac s prozora, javlja Nova.rs.

Oko skupštine je okupljeno više tisuća građana. Viču “Pobejda, pobjeda”, “Ne damo pobjedu” i “Uđite, uđite”, javlja reporter agencije Beta. Potpredsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević pozvao je policiju, koja leđima i štitovima drži vrata, da izađe iz Skupštine i da “stane na stranu naroda”.

Predstavnik ministarstva unutarnjih poslova, koji je došao ispred ulaza, rekao je predstavnicima liste “Srbija protiv nasilja da “nasilni ulazak nije moguć i da je to kazneno djelo”.

Večeras ispred Skupštine Beograda! pic.twitter.com/2fxrgpMwSU — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 24, 2023

Podsjetimo, opozicija i studenti prosvjeduju već nekoliko dana ispred zgrade RIK-a, a potpredsjednica SSP-a Marinika Tepić već sedam dana zaredom štrajka glađu. Njoj se u štrajku pridružilo još šestoro bivših poslanika i predstavnika koalicije Srbija protiv nasilja.