Benčić uhvaćena na djelu, mota kao profesionalka: Kaže da je duhan, mnogi joj ne vjeruju

Autor: I.G.

Na društvenim mrežama pojavila se zanimljiva snimka s velikog prosvjeda lijeve oporbe na Markovom trgu u Zagrebu, a na njoj se vidi kako saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić uzima nepoznatu supstancu i stavlja ju u papirić.

Iako je sama zastupnica izjavila kako je supstanca koja je stavljena u rizlu zapravo duhan, na društvenim mrežama i brojnim portalima pojavile su se sumnje kako se zapravo radi o opojnoj drogi marihuani.

“Kako su je ogradili da ne bi vidjeli ‘drogiranje’ Benčićke..,ali ovo im jedini radni staž koji sebi mogu priskrbiti komunistčki aktivisti”, napisao je jedan komentator na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao:

“Jadnica mota u panici, a ove dvije drugarice je štite leđima. I to bi htjelo postati premijerom”, napisao je komentator na Facebooku. Još jedan komentator rekao je kako sumnja da se radi o duhanu: “Bome to nije duhan, a ove dvije joj čuvaju leđa! I tko je to iza pulta? Čiji je razgla?”, piše u komentaru.

Muuuuu, što je dobra ova trava 🤓🤪 muuu !

Aj zamotaj i meni jednu 🤗

A baci oko na dvi drugarice koje čuvaju stražu ka na velikom odmoru u prvom srednje iza škole, a ova livo ima i termosicu s brljom 🤭😅🙈

A ima i ona ‘Bolje pušit Travi nego travu’ e sad 🤔

Ustvari… kad povećaš i zumiraš 🧐, u kesici je nešto bijelo, nit je snijeg – nit su labudovi 🤔 Posted by Drazen Travas on Saturday, 17 February 2024







‘Ima nas na tisuće’

Podsjetimo, prosvjed pod nazivom “Dosta je! Odmah na izbore” organiziralo je 11 lijevo-liberalnih oporbenih stranaka, koje su zatražile zaustavljanje korupcije, kriminala, pljačke i HDZ-ove uzurpacije vlasti te da se odmah raspišu parlamentarni izbori.

Lijevo-liberalnu oporbu ujedinilo je i dignulo na noge imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom, za kojeg navode da je „HDZ čovjek” koji se ‘druži s kriminalnim miljeom’, da laže i da je ‘odavao informacije iz istraga osobama kojima to nije smio’.









Sandra Benčić bila je prva govornica: “Ima nas na tisuće, to govori koliko toga se može promijeniti u samo tjedan dana, zamislite što možemo napraviti u narednim mjesecima. Neću danas govoriti o Plenkoviću, Turudiću i HDZ-u. Pročitat ću poruku jedne sugrađanke”, rekla je pa krenula čitati.

“Dolazim na prosvjed jer su mi sestre i brat morali tražiti sreću vani, brata nisam vidjela pet godina, najstariju sestru četiri. Ministar koji ubije čovjeka dobije posao na fakultetu, a žena koja prodaje povrće završi u zatvoru jer nema papire”, pročitala je Benčić.