BENČIĆ KOD STANKOVIĆA: ‘Premijer podcjenjuje građane, a to što smo u top deset zemalja po broju mrtvih, odgovorni su on i Beroš!’

Autor: L.B.

Gošća ovotjednog izdanja HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić.

Na aktualnom prijepodnevu u Saboru je proteklog tjedna premijeru Plenkoviću poručila da bi voljela ući u njegovu glavu da se odmori.

“To je zapravo bio odgovor njemu na njegove tvrdnje da je u Hrvatskoj život super, da nam BDP raste po izuzetno visokim stopama i da mi iz oporbe ne vidimo kako velike i važne stvari je on napravio u ovom mandatu”, komentirala je.

‘Za toliki broj mrtvih u pandemiji odgovorni Plenković i Beroš’

Dodala je kako premijer takvim izjavama u vrijeme kada raste stopa BDP-a (“ali samo zato što nam je u 2020. izuzetno pala”), dok s druge strane kupovna moć građana pada jer je inflacija značajna, a cijene rastu, “na neki način podcjenjuje građane, jer se ne možete saživjeti sa situacijom u kojoj oni svaki dan žive”.

Benčić je rekla i kako se s obnovom nakon potresa ne događa gotovo ništa.

“S druge strane imamo pandemijsku krizu, naravno, nije on kriv što imamo pandemiju, ali to da smo mi među top 10 zemalja svijeta po broju mrtvih na milijun stanovnika, za to jest odgovoran”, kazala je među ostalim.

Uz njega odgovoran je, smatra, i ministar Beroš te dodaje kako nikad nisu uzeli u obzir niti jedan prijedlog iz oporbe vezano za pandemiju.

‘Pitanje obnove je pitanje Plenkovićevog političkog nasljeđa’

Na pitanje što se dobiva ujedinjenim zahtjevom opozicije za smjenom ministra Horvata, rekla je kako svi oni koji podignu ruku za ministra, postaju suodgovorni za rezultate.









“Pitanje obnove je pitanje Plenkovićevog političkog nasljeđa”, kaže Benčić i dodaje da će ga se po tome u budućnosti ocjenjivati.

Na pitanje kolika je odgovornost Možemo! za obnovu u Zagrebu, kaže:

“U trenutku kada smo preuzeli vlast, bilo je spremnih projekata u vrijednosti svega 470 milijuna kuna. Do početka siječnja mi smo to digli više od četiri puta. U samo šest mjeseci. Mislimo da smo maksimalno ubrzali pripremu i izvedbu”, kazala je.

Restrukturiranje Zagrebačkog holdinga

Međutim, Benčić je komentirala i sječu kadrova u Zagrebačkom holdingu.









“Što se tiče pitanja Holdinga i ustanovljavanja viška, ovo je tek početak razgovora sa sindikatima. Krajnji cilj je da se kroz te razgovore utvrdi gdje su ti viškovi i gdje se može unutarnjom preraspodjelom pokrpati manjkove. Sindikati su svjesni činjenice da u Holdingu na dva operativna radnika imate jednu administrativno zaposlenu osobu. Znači, više od 30% zaposlenih u Holdingu u birokraciji odnosno administraciji.

U Čistoći, kako kaže, nedostaje operativnih radnika. Zaposlenima u administraciji bit će, dodaje, ponuđena mogućnost da pređu na neki drugi posao gdje nedostaje operativnih radnika, a naglasila je i kako je obveza poslodavca u restrukturiranju da uloži u eventualne prekvalifikacije ili dokvalifikacije radnika.

Otkrila je i da Holding upravo priprema i projekt za povlačenje sredstava iz jednog europskog fonda koji je namijenjen takvim restrukturiranjima koja se rade među ostalim i u javnim sektorima.

Uprava Holdinga će uskoro, kazala je, predstaviti promjene u Holdingu.