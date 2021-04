BENČIĆ i BAKIĆ: Vladin NPOO je netransparentan, nelogičan i neambiciozan, a Vladini dužnosnici omogućuju prodaju informacija iz Plana prijateljskim privatnim tvrtkama

Autor: S.P.

Saborski zastupnici Možemo! Sandra Benčić i Damir Bakić upozorili su na nelogičnost i neambicioznost Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, odnosno “sažetka nacrta Plana” kojeg su zastupnici od Vlade dobili na uvid te ujedno ukazali na problematičnu praksu prodaje informacija građanima i poduzetnicima o mogućnostima financiranja iz Nacionalnog plana putem naplatnih seminara u privatnim školama povezanim upravo s HDZ-ovim kadrom odnosno dužnosnicima koji ujedno sudjeluju u izradi Plana, a na tim seminarima kao govornici i predaju.

“Plan je neambiciozan, sadrži popis želja bez ikakvih predviđenih mehanizama njihovog ostvarenja, a ciljevi koje postavlja su potpuno upitni”, rekao je Bakić.

“Od gotovo 10 milijardi eura koliko nam stoji na raspolaganju, 6,3 bespovratno i 3,6 milijardi eura zajmova, vrijednost ulaganja predviđenih Planom iznosi 49 milijardi kuna što odgovara samo ovom bespovratnom dijelu. Nejasno je prije svega zašto ne pokušavamo iskoristiti sve te raspoložive resurse za novi zamah društvenog razvoja. Također, Plan postavlja neke vrijedne ciljeve, primjerice u obrazovanju u kojem želimo zabrinjavajuće veliki broj nepismenih učenika prepoloviti, no uopće ne sadrži mehanizme ostvarenja. To je plan lijepih želja u kojem nedostaje ono najvažnije u sustavu, a to su ljudi. Dijelovi Plana pak sadrže upitne ciljeve kao što je podizanje razine mirovine proširenjem prava na primanje obiteljske imovine ili podizanje razine iz II. Mirovinskog stupa, što je dubiozno i nije uopće predmet ovog Plana. Na ova i broja druge odgovore još čekamo od Vlade; ne samo mi zastupnici, već građani i cjelokupna javnost”, istaknuo je Bakić.

Zastupnica Sandra Benčić otkrila je da su upravo povodom nemogućnosti pristupa informacijama o Nacionalnom planu saznali da, dok saborski zastupnici dobivaju informacije o NPOO-u na kapaljku, u isto vrijeme premijerov posebni savjetnik i koordinator izrade Nacionalnog plana, Zvonimir Savić, sudjeluje kao predavač na naplatnim seminarima na temu mogućnosti financiranja iz NPOO-a i to u organizaciji privatnih tvrtki odnosno škola povezanih s istim HDZ-ovim dužnosnicima.

“Savić je tako prošli tjedan sudjelovao na jednom seminaru pod nazivom Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027. na kojem je govorio o mogućnostima financiranja iz NPOO-a. Cijena za polaznike seminara je po osobi iznosila je 500 kuna. Također, u travnju je sudjelovao i na konferenciji u organizaciji tvrtke Tim4Pin na temu Pripreme RH za korištenje novih programa i fondova EU-a – Tijek priprema operativnih programa i Plana za oporavak i otpornost. Uz njega su na toj konferenciji, za koju se plaćala kotizacija od 795 kuna po osobi, kao predavači najavljivani i Ivana Maletić, potpisana kao članica Europskog revizorskog suda, Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a te Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja”, naglasila je Sandra Benčić.

“Ujedno, pratite li EU konzalting sektor, nije teško uočiti da ministri i drugi dužnosnici najčešće sudjeluju upravo na seminarima organiziranima od strane tvrtke Tim4Pin. Dakle oni koji su bili spremni platiti traženu cijenu, informacije o Planu i novoj financijskoj perspektivi mogli su dobiti još u studenome 2020. godine kada su organizirali seminar “ Novi proračun EU 2021-2027 i programi u okviru EU sljedeće generacije”, rekla je Benčić.

Državna uprava plaća edukaciju tvrtki

Posebno je problematično što se svi ti naplatni seminari privatnih tvrtki odvijaju u uredovno radno vrijeme, a govornici su redom dužnosnici/ce u EU ili RH koji su, između ostalog, plaćeni da te informacije građanima, poduzetnicima, obrtnicima i drugim potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova daju u sklopu svog posla i radnog vremena – besplatno.









“Važno je uvidjeti i o čijoj se tvtrki radi. Tvrtka je formalno u vlasništvu udruge istog naziva Tim4Pin, a prva direktorica tvrtke bila je Ivana Maletić. Direktorsku poziciju u tvrtki neposredno prije ulaska u Europski parlament prepustila je drugim osobama koje se na toj poziciji izmjenjuju, predsjednik istoimene udruge je Davor Vašiček, a likvidator udruge muž Ivane Maletić Branko Maletić. Svima na poslovnoj sceni je zapravo jasno da se radi o tvrtki i udruzi izravno povezanoj s Ivanom Maletić. Osim udruge i tvrtke osnovali su i učilište za obrazovanje odraslih preko kojeg certificiraju programe edukacije za državne i druge javne službenike pa tako nastaje sjajan biznis krug: ministarstva predlažu uvjete za napredovanje i bodovanje edukacija svojih zaposlenika, tvrtka poput Tim4Pin certificira takvu edukaciju, državna uprava plaća edukaciju toj tvrtki i tako se ono što bi trebale biti javne informacije i besplatno obrazovanje zaposlenika uprave pretvara u prelijevanje javnih novaca u privatne džepove visoko pozicioniranih HDZ-ovaca”, rekla je Sandra Benčić.

Možemo! smatra da je nedopustivo da zaposlenici i dužnosnici u javnoj upravi za vrijeme radnog vremena sudjeluju na privatnim naplatnim seminarima na kojima se ono što bi trebale biti javne informacije prodaje krajnjim korisnicima, posebno iz razloga što je u opisu njihovog radnog mjesta upravo edukacija i informiranje građana o tim programima jer su građani to već platili kroz njihove plaće.

“Privatne tvrtke trebaju sudjelovati u diseminaciji informacija o EU fondovima no na način da Ministarstva plate tvrtkama organizaciju seminara, a da su oni za kranje korisnike besplatni. Tim više što upravo za takve aktivnosti imaju sredstva iz EU fondova, prioritetne osi: tehnička pomoć”, zaključila je Benčić.