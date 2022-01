BELJAK ŽESTOKO NAPAO PETIR! Imao je štošta za reći o njenoj ušteđevini: ‘Radić bi promijenio ime stranke da vidi ovo danas’

Autor: N.K

Predsjednik HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o stanju u stranci koju vodi te Marijani Petir koja je nekada bila članica stranke.

Beljak kaže kako ne pristaje na svoj odlazak, ali na razgovor da. Kaže kako je stranka osvojila pet mandata na izborima i da pet godina trpi konstantne napade na sebe i legalno izabrano vodstvo.

Kaže kako se nije mogao sam izabrati. Također, pozvao je sve da se svi koji se osjećaju radićevcima vrate u HSS i da sjednu zajedno za stol. Pritom, po njemu, u obzir ne dolazi Marijan Petir.

“Radi od sebe žrtvu”

“Marijana Petir ne dolazi u obzir jer je ona dio vladajuće većine, a HSS je stranka opozicije”, rekao je, dodavši da, ako bi napustila vladajuću većinu mogli bi razgovarati o njezinom povratku u stranku.

To što je umalo ušla u Europski parlament kao nezavisna Beljak pripisuje političkom marketingu. “Politički marketing se plaća, kad imate novac možete platiti agenciju koja će vas prikazati žrtvom. Ona je sto puta ponovila ‘mene je Beljak izbacio iz stranke’, postala je žrtva i na temelju toga dobila glasove. Da je logički razmišljala, mogla je ostati u HSS-u. Govorim o 2016., nije morala mene napadati niti rušiti. Njezin odabir je bio odlazak iz HSS-a, a ne moj”, poručio je Beljak.

Odgovorio na prozivke da je stranka otišla ulijevo

Prozvao ju je i zbog ušteđevine. “Čista matematika je vrlo jasna, to je previše novaca. Neće osoba koja je prijavila da je u zadnjih 20 godina uštedjela tri tisuće eura svaki mjesec meni moralizirati”, poručio je predsjednik HSS-a.

Također, odgovorio je na optužbe da je stranka otišla previše ulijevo.

“Ne postoji dugogodišnja tradicija HSS-a kao demokršćanske stranke, i to je jedan blef Marijane Petir. Radić nije bio desničar ni demokršćanin, on je bio progresivni političar, HSS je progresivna stranka. Rekao sam da se HSS treba transformirati u modernu stranku zelene ljevice ili ćemo nestati. Zašto? Pa nisam to ja izmislio, to je politička teorija evolucije političkih stranaka svugdje u Europi. Nije bilo sluha unutar stranke – ‘to su svetinje’ – pa nisu to svetinje. Radić bi promijenio ime stranke da vidi ovo danas”, rekao je Beljak ne odbacivši mogućnost da se promjeni ime stranke.