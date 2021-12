BELJAK TVRDI DA ZNA TKO STOJI IZA MOSTA? Ovo nikako neće proći ispod radara, bio je grub: ‘Ti ljudi se bore za slobodu izbora? Molim vas lijepo’

Autor: D.V

Referendumska inicijativa Mosta nimalo ne oduševljava Krešu Beljaka, a ni sama inicijativa mu ‘nije sjela’. Ono što je još zanimljivije jest da je predsjednik HSS-a u ponedjeljak iznio zanimljive teorije o samom nastanku relativno mlade političke opcije.

“Iza Mosta očito stoji neka jača institucija, prije svega financijski, a onda i politički. Most sigurno nije inicijativa nastala sama od sebe, to nije ni stranka, nema demokracije, nema odlučivanja, nema predsjedništva, nema odbora…”, rekao je Beljak za N1.

Most je nakupina nečega iza čega stoji netko moćan, tvrdi, no nema dokaza pa o tome ne želi javno govoriti. No, čini se da nije izdržao bez sugestije svojih slutnji.

“To su one strukture u društvu koje bi ženama zabranile pobačaj, a u isto vrijeme organiziraju prosvjed za pravo izbora”, dodao je Beljak.

Podsjetio je potom i na predizbornu kampanju kada se po tko zna koji put polemiziralo o pitanju pobačaja.

“Pitali su ih jesu li za zabranu pobačaja silovanim ženama, Nino Raspudić je rekao da, Marin Miletić je rekao da. Ti ljudi se bore za slobodu izbora? Molim vas lijepo…”, upozorava HSS-ovac.

A impresioniran nije ni vodećom strankom.

“Mislim da su Plenković i HDZ napravili veliku grešku kad su uoči izbora odustali od zajedničkog rješavanja problema i pretvorili pandemiju u političko pitanje. Onda se pojavila nakupina poput Mosta”, rekao je Beljak pa zaključio:









“Ja mislim da je hrvatski prosvjetni sustav u zadnjih 30 godina napravio svoje i da je unazadio Hrvatsku. Jer da je obrazovni sustav napravio svoje i da su izašle generacije školovanih ljudi, da su to ljudi koji su uglavnom učili u školama da traže više izvora, da se educiraju i tako dalje, mislim da se ovakve stvari ne bi postavljale kao političke teme, baš kao što bi te teme, da postoje, bile smiješne nekoj Danskoj, Švedskoj, Njemačkoj.”