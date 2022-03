BELJAK STAO UZ ORBANA, BRUTALNO PROZVAO ZELENSKOG! Dosta je bahatosti, upozorio naciju: ‘Ovo je borba za hegemoniju, Europa će najviše izgubiti’

Autor: N.K

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je na N1 televiziji gdje je između ostalog komentirao i rat u Ukrajini.

Izrazio je nepopularno mišljenje o predsjedniku Ukrajine Zelenskom i poručio kako “nema pravo agresivno i arogantno” tražiti od Europe da plaća cijenu rata čija je suština, po Beljaku, “borba za svjetsku hegemoniju”.

Usporedio je Rusiju i Ameriku sa slonovima, a Hrvatsku s travom. “Dok se slonovi bore, trava strada”.

“Podržavam Orbana kada je riječ o Ukrajini”

Kazao je kako su Ukrajinci u ovom ratu postali “topovsko meso” velikih sila i da bi se dužnosnici Vlade trebali brinuti o hrvatskim, a ne tuđim interesima.

“Neka se Plenković kloni ove priče o Ukrajini. Ovo što radi Grlić Radman je degutantno. Mene je sram. Ja Orbana ne podržavam u ničemu, ali njegov stav o ratu u Ukrajini je nešto što podržavam. Kada ga Zelenski vrlo agresivno napada i ne samo njega nego i ostale, što postaje već malo bezobrazno, mislim da nije korektno tako napadati Zapad i Orbana nabijajući mu na nos kako ne misli na Ukrajinu”, rekao je Beljak i nastavio:

“Orbanov odgovor je bio ‘ja gledam Mađarske interese’. To su trebali Grlić Radman i Plenković reći. Kad se slonovi svađaju trava strada. A mi smo trava, a Rusija i Amerika slonovi. Mislim da bi premijer trebao podržavati hrvatske interese, a to nije bilo kakav sukob s Rusijom. Rat nije samo oružani sukob, rat je prije svega ekonomski rat. Gleda se tko ekonomski profitira. U našem ratu su bili pobjednici oligarsi koji su popljačkali sve. Ovdje Europa neće biti pobjednik, bit će pobjednik Amerika. Tamo neće biti rata. Stvorili su ekonomski sukob između Europe i Rusije”, kaže Beljak.

“Zelenski nema pravo agresivno i bahato tražiti sankcije protiv Rusije”

Naglašava kako suosjeća s Ukrajincima, ali da Hrvatska kolonija s obzirom na to što dopušta.

“To je borba za svjetsku ekonomiju. Ukrajinci su topovsko meso nažalost. Nisam rusofil, volim Ukrajince i Ruse, žalim zbog toga što se događa, ali naš primarni interes je interes hrvatskih stanovnika. To je rat između Rusije i Amerike, kao i u Siriji. Ja sam kao Orban, protiv toga da mi plaćamo taj rat. Ono što sam oduvijek govorio, mi smo kolonija ako to dopustimo. Zašto nije bilo sankcija zbog rata u Iraku, Afganistanu? Vodimo naše interese, a ne one koji nas guraju u rat. Nema pravo Zelenski agresivno i bahato tražiti sankcije protiv Rusije od strane Europe”, zaključio je Beljak.

Da mu se čini kako je Zelenski postao iritantan te da uznemirava