BELJAK SE KONAČNO ‘OBRAČUNAO’ S JANDROKOVIĆEM! ‘Sad sam preko noći postao heroj desnice jer sam branio Sačića i ‘Za dom spremni’?

Autor: Mia Peretić

Sjednica Sabora jutros je počela slobodnim iznošenjem stajališta po Klubovima zastupnika, a šef HSS-a Krešo Beljak iskoristio je priliku što ponovno smije u sabornicu kako bi raščistio račune oko prošlotjednog incidenta.

Podsjetimo kratko, Beljak i Željko Sačić su dobili zabranu dolaska na sjednice u trajanju od dva dana jer su se u jednom trenutku sjurili prema predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, a sve zbog rasprave o izmjenama Zakona o remećenju javnog reda i mira.

Zastupnici su se bunili da im Jandroković ne da govoriti, Mostovac Miro Bulj čak je i povikao ‘Za dom spremni’, nakon čega je situacija eskalirala, a opomene poletjele.





Sporno je zastupnicima Beljaku i Sačiću što ih je Jandroković ‘disciplinirao’ tijekom stanke, a kasnije optužio da je eskaliralo na razini ‘fizičke prijetnje’. Danas je Beljak dobio šansu u Saboru reći svoju stranu priče dok mu je iza leđa sjedio Jandroković.

“O nemilim scenama prošli tjedan, htio bih se ispričati Jandrokoviću zbog osobnih uvreda, zato što on mene nije uvrijedio, ali jest hrvatsku demokraciju. No, ne ispričavam se zbog drugog dijela. Sudeći prema statistikama neki koriste položaj moći da nam demokraciju pretvore u tiraniju. Netko tko je zaslužio stegovnu mjeru, zaslužio je. Ja se onaj dan nisam ničim obratio, a u vrijeme pauze sam dobio sve mjere koje postoje. Braniti nekome tko je izabran od građana, koji misle, malo ih je, ali ih ima, da sam ja osobno zaslužio zastupati njihove interese je udar na demokraciju.

Mjere se pravdaju lošim poslovnikom, napravljen je tako da se ušutkaju saborski zastupnici. Brine me što nitko drugi, iz opozicije, ne vidi u tome problem. Čime se da je nekima bolje sjediti i ne raditi ništa. Nitko tu nikoga nije birao da šuti. Sad sam preko noći postao heroj desnice jer sam branio Sačića i ‘Za dom spremni’? Nije istina, branio sam pravo govora. Bio sam iritiran tonom kojim si netko tko je prvi među jednakima daje za pravo docirati s visokog. Najviše stegovnih mjera je zaslužio onaj koji ih je dao. Ovo je puzajuća tiranija. Hoće li netko govoriti ‘Za dom spremni’, to je stvar demokracije. Nekoga to smeta. Slažem se s Pavličekom da ne bi trebali plaćati blaćenje Hrvatske, no poslovnikom i samovoljom pojedinaca se zabranjuje iznošenje stajališta”, rekao je Beljak.