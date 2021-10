BELJAK RAZJARIO HDZ-ovce U SABORU! Vikali mu da se srami: ‘To je 1:0, a strijelac je Zoran Milanović!’

Saborski zastupnik Krešo Beljak i predsjednik HSS-a sudjelovao je u saborskoj raspravi o izboru Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda. Rekao je kako je to na kraju ipak velika pobjeda predsjednika Zorana Milanovića.

Beljak misli kako je izbor Dobronića koji je presudio u korist građana u slučaju “švicarac” nagovještaj promjena u pravosuđu. Također, optužio je HDZ za loše stanje u tom sektoru rekavši kako je 90-ih izvršena sječa najkvalitetnijih kadrova.

Prema Beljaku, cilj te sječe bio je instaliranje “svojeg pravosuđa i sudaca kako bi privatizacijska pljačka protekla po zakonu”.

Pobjeda Zorana Milanovića

„To je 1:0, a strijelac je Zoran Milanović, naravno da to nećete priznati, pobijedio vas je Milanović i smatram da je ovaj izbor samo mali kotačić u promjenama koje će uslijediti u idućim godinama“, rekao je Beljak.

Na sve to dobacio mu je HDZ-ov zastupnik Stipan Šašlin rekavši kako Beljak ima iskustva s pravosuđem.

„Vi mene mislite isprovocirati, vi koji ste član organizacije, sekte koja očekuje presudu za pljačku državnih novaca u Fimi mediji. Ja sam za vas, ne sitni prekršajac, ja sam za vas mrvica što god napravio“, odgovorio je Šašlinu, prozivajući HDZ da je uništio hrvatsku budućnost.

Beljak je dodao kako je to jadnije da jadnije ne može biti.

“Ruga se slon buhi kak’ je velika”

"Prozivate me za jednu jedinu aferu u životu, da, imate pravo na to, to je kao kad se slon ruga buhi kak' je velika", rekao je Beljak.









Furio Radin koji je u tom trenutku predsjedao Saborom upozorio ga je da ne može tako razgovarati, ali Beljak se pretvarao da ga nije dobro čuo.

“Znam da vas istina boli, ali tako govoriti o zastupnicima HDZ-a, nije primjereno i može vas biti sram”, poručio mu je Damir Habijan.