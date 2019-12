BELJAK OŠTRO NAPAO ŠKORU: ‘Ako on dođe na vlast stotine tisuća ljudi će iseliti iz zemlje, a i ja ću razmisliti’

Autor: Dnevno

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak komentirao je za N1 televiziju trenutno stanje koje pokazuju ankete vezane za predsjedničke kandidate.

“Ne vjerujem previše anketama. Ako je to točno, to bi bilo jako tužno za Hrvatsku. Sad imamo desni, proustaški HDZ, gdje je Škoro, i klasični HDZ, ali čini mi se da je proustaški sve jači. Vjerujem da će Milanović pobijediti i da ova dva kandidata HDZ-a nemaju nikakve šanse pored njega, te da je hrvatsko društvo normalno i da će odabrati pravog kandidata”, kazao je Krešo Beljak.

Na pitanje vlada li HDZ predugo ovom zemljom Beljak je odgovorio: “HDZ je većinu od ovih gotovo 30 godina upravljao državom, ali mislim da se tu radi o očekivanjima koja se nisu ispunila od strane Račana i Milanovića, pa vjerujem da će građani na izborima glasati za normalnu Hrvatsku”.

“Radi se o budućnosti države, naše djece. Ako ortodoksna desnica dođe na bilo kakvu poziciju vlasti, ovo u čemu se sada nalazimo, a što nije dobro, postat će još gore. Dolazak takvih ljudi blizu vlasti znači dodatne stotine tisuća ljudi koje će se odseliti iz države, a i ja ću razmisliti, jer ne želim živjeti u društvu u kojem se na stvari povezane s ustaštvom gleda kao na nešto pozitivno, a dobar dio ljudi oko Škore imaju dobro poznate stavove i bojim se da će ovo što je loše postati još gore. Možda bih glasao za Škoru da sam okružen ljudima koji misle na takav način. Cijenio sam ga dugo, cijenim ga i dalje, ali ljudi koji su oko njega. On je već imao par izleta u politiku pod okriljem HDZ-a. Kao umjetnik, netko tko je mogao zahvatiti široke mase, nespojiv mi je s ljudima koji stoje iza njega”, kazao je Beljak.

Novinare je zanimalno hoće li Zoran Milanović nešto mijenjati u kampanji? “Nema tu prevelikih mudrosti, on je najozbiljniji kandidat, ima puno iskustva i koncentirat ćemo se na to da ne dođe do krađe. Ako ne bude dobar rezultat, to će biti zbog izborne kraće, jer izborni zakon omogućava da se na lokalnom nivou članovi biračkog odbora biraju iz krugova bliskih HDZ-u”, tvrdi Beljak.

Upitan je i misli li da je DORH pod velikim utjecajem politike. “Tko bira Dražena Jelenića? Sabor, tako da je to politika i on je podložan politici. Ako govorimo o trodiobi vlasti, građani trebaju birati sva tri čimbenika na izborima. Bojim se da će ovako upitnici nad radom DORH-a ostati dokle god se politika bude miješala, a miješa se i to je vidljivo. Sistem je taj koji ne valja. Kada govorimo o korupciji, nije sav kriminal korupcija, korupcija je potkupljivanje. Ima tu više elemenata koji ne valjaju, a DORH koji radi kao produžena ruka vlade trebao bi biti neovisno tijelo”, zaključio je Beljak.