Beljak na Twitteru napao Tuđmana: ‘Ime tereta i olovne kuge za Hrvatsku je Franjo Tuđman’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak na Twitteru se okomio na prvoga hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, nakon čega je uslijedila lavina komentara.

“Sav taj teški teret devedesetih koji Hrvatska za sobom i danas vuče poput olovne kuge ima svoje ime. Ime tog tereta i te olovne kuge je Franjo Tuđman”, napisao je Beljak na Twitteru.

Na odgovore nije trebalo dugo čekati.

“Naravno, da je proveo lustraciju i očistio društvo, Hrvatska bi bila država sretnih ljudi”, dobio je odgovor.

“Ali trebao je, kao Titov partizan i general, najprije krenuti od sebe. Pa onda ipak nije”, napisao je Beljak.

“Trebao je, to je točno. Možda i bi da nije umro. Zamisli Hrvatsku bez HDZ-a, SDP-a, HNS-a i bar 50% ostalih političkih stranaka, da ne govorim o pretvorbi i privatizaciji, porijeklu kapitala i izmjeni obrazovnog sustava”, nastavljena je rasprava.

Ipak, predsjedniku HSS-a stigao je odgovor u kojem ga podsjećaju da je Tuđman mrtav već 20 godina.

“Poslije dva desetljeća? Prije bih rekla da se glavni akteri kriju u politici, ovakvi poput tebe. On je, za razliku od vas, svoju pobjedonosnu borbu doveo do kraja i za to mu hvala”, napisala je jedna komentatorica.

“Teške riječi, Tuđman je umro ’99., rat je tek završio. Politički sustav od njegove se smrti zaokrenuo (bio je rat). Insinuirate li da bi bolje bilo da nismo izborili samostalnost, što je nevjerojatno za političara jedne zemlje, a kamoli nasljednika HSS-a”, napisao je drugi tviteraš, na što je šef HSS-a napisao da mladi ne razumiju što se dogodilo.