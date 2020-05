Bećirović: ‘Opasno je kad se ustaška i četnička ideologija šire na antifašističku BiH’

Autor: dnevno

Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a BiH i zastupnik u Domu naroda Parlamenta BiH, smatra kako uvijek treba iskazati poštovanje prema nevinim žrtvama, bez obzira koje su rase, nacije ili vjere. On ističe da Hrvatska i Srbija oživljavaju mračne ideologije i pokušavaju ih uvesti i u BiH, piše klix.ba.

„Svojevremeno sam u kapacitetu predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iskazao poštovanje prema nevinim žrtvama koncentracionog logora Jasenovac. Smatram da su danas u Jasenovcu trebali biti predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković i vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj. Nažalost, oni to nisu učinili.

Zapovjednik koncentracionog logora Jasenovac i jedan najokrutnijih zločinaca u toku Drugog svjetskog rata bio je Maks Luburić. Taj isti Luburić bio je i zapovjednik Oružanih snaga NDH, koje su sredinom maja 1945. godine stigle na Bleiburg. Biti pokrovitelj bilo kakve manifestacije poraženim vojnicima koji su četiri pune godine ratovali na strani Adolfa Hitlera je civilizacijski sunovrat”, kategoričan je Bećirović.

Osvrnuo se i na oživljavanje četničke ideologije u Srbiji:

“Još gore stanje je u Srbiji koja je u 2015. godini napravila završni potez u smislu revizije narativa Drugog svjetskog rata. Izmišljanje „nove” historije u Srbiji imalo je za cilj nacionalizaciju antifašizma i kompromitiranje oslobodilačke borbe Titovih partizana, pokušaj instaliranja „anti-antifašizma“ kao temeljne vrijednosti društva, kroz sistematsku demonizaciju cjelokupnog historijskog iskustva avnojevske Jugoslavije.

Zakon o rehabilitaciji iz 2006. godine i njegova implementacija u praksi, dovela je do nametanja neistinite predstave u Srbiji o pojedinim historijskim događajima, ličnostima i procesima. Napori desničarske srpske političke elite ka političkoj rehabilitaciji generala Draže Mihailovića i monumentalizaciji ovog ratnog zločinca završili su se i formalno 14. maja 2015. godine kada je Sudsko vijeće Višeg suda u Beogradu rehabilitiralo zločinca Dragoljuba – Dražu Mihailovića. To nije samo rehabilitacija Mihailovića već i rehabilitacija ideologije velike Srbije”, rekao je on.

Poručio je da nije pametno potcjenjivati mračne ideologije ustaštva i ćetništva kao i bilo kojeg drugog nacifašizma i esktremizma.

“Posebno je opasno kada se ustaška i četnička ideologija pokušavaju proširiti na državnoj teritoriji antifašističke Bosne i Hercegovine. Mi nikada ne smijemo dozvoliti izjednačavanje antifašizma i fašizma! Mrak i svjetlo nisu isto. Oni koji to izjednače odlučili sa da žive u vječnom mraku mržnje, podjela i neljudskosti. Ideologije koje su završile na smetlištu historije ne trebaju biti nikome putokaz u Hrvatskoj i Srbiji, a pogotovo ih ne trebaju izvoziti u Bosnu i Hercegovinu“, navodi Bećirović.