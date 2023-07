Beba je skoro umrla u vrelom autu: Pogledajte dramatičnu akciju spašavanja

Društvenim mrežama širi se snimka oca koji je palicom razbio vjetrobransko staklo automobila kako bi spasio bebu automobila uslijed neizdrživih vrućina.

Ova drama odvila se na parkingu u Arlingtonu u Teksasu, gdje je temperatura zraka iznosila visokih 38°C. Uz pomoć prolaznika, otac je uspio napraviti dovoljno velik otvor u staklu da izvuku bebu.

Texas man smashes windshield on car to help save baby locked inside a car during 100 °F (37.7 °C) heat.





A crowd of people assisted in helping get the baby out safely.

The parents of the child accidentally left the keys inside the car, trapping the baby. pic.twitter.com/Yp0JW4rtO3

— Oli London (@OliLondonTV) July 24, 2023