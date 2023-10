BBC-jev novinar objavio snimke iz Gaze: ‘Kao da je bio potres, razmjeri uništenja su šokantni’

Autor: Z.S.

Dok se prije dva dana javljao uživo BBC-jevog dopisnika iz Gaze, Rushdi Abu Aloufa, prekinula je snažna detonacija, koja je odjeknula u blizini. Sada se opet oglasio te se osvrnuo na proteklu noć, za koju je rekao kako je bila najteža u 20 godina njegova izvještavanja iz tog područja.

“Ovo su bili najveći izraelski zračnih napad ikad u Gazi. Bio sam u području grada gdje je većina zgrada uništena. Čuli su se zastrašujući zvukovi eksplozija, eksplozija na nebu i bilo je naleta dima i plamena kroz noć”, rekao je za BBC i nastavio.





WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby. Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) October 8, 2023

Djeca vrištala

“Živim u stambenoj zgradi s 20-30 obitelji. Djeca su vrištala cijelu noć i nitko nije mogao zaspati. U 20 godina izvještavanja s ovog područja, sinoć je bila najteža kojoj sam svjedočio”, ispričao je.









“Jutros sam uspio izaći. Vozio sam posvuda kroz ruševine. Zgrade se ruše na ulici i cijele četvrti su sravnjene sa zemljom. Uništene su vladine i sveučilišne zgrade, infrastruktura, džamija i policijske postaje. Neke od zgrada sam prepoznao. Ali neke ne možete ni prepoznati zbog razmjera razaranja u ovom dijelu Gaze”, rekao je te je objavio snimke dok se vozio kroz Gazu.

“Izgleda kao da je bio potres, razmjeri uništenja su zapanjujući”, opisao je snimku.

It’s like an earthquake, driving through the Gaza City southern neighborhood, the scale of destruction is staggering pic.twitter.com/IVrkFs9bVL — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) October 10, 2023









U međuvremenu, Ismail Hanija, vođa skupine Hamas koja je u subotu izvela munjeviti napad na Izrael, rekao je da neće pregovarati o taocima dok se ne zaustave borbe, javlja također BBC.

“Izvijestili smo sve strane koje su nas kontaktirale u vezi s neprijateljskim zarobljenicima koje drži pokret otpora da se to pitanje neće otvoriti prije kraja borbi”, rekao je.

Driving through downtown Gaza, the scale of destruction is unprecedented, tow high buildings were destroyed, one of them houses internet companies providing services to 50% of the population pic.twitter.com/aSlm93yO9f — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) October 8, 2023

“I to će biti jedino po onoj cijeni koju će pokret otpora prihvatiti”.

Izrael, inače, procjenjuje da Hamas drži između 100 i 150 ljudi koje je oteo u subotu iz područja na jugu Izraela.

Dosad je prema raspoloživim podacima ubijeno više od 900 Izraelaca, a u izraelskom odgovoru na Gazu oko 700 Palestinaca.