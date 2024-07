Bave se trivijalnim stvarima, a prave afere ignoriraju: Ukida se Povjerenstvo za sukob interesa?

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Maknuli su Daliju Orešković, a umjesto nje na čelo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa doveli Natašu Novaković. No kada se ispostavilo da Novaković ipak neće plesati po notama vladajuće većine, HDZ-ovci predvođeni premijerom Andrejem Plenkovićem na čelo te institucije doveli su Aleksandru Jozić Ileković.

Još se donedavno činilo da je forma time zadovoljena, posebice kada se doznalo da je Povjerenstvo zaključilo da Vladin glasnogovornik Marko Milić nije utjecao na zapošljavanje u Hrvatskim šumama niti je u sukobu interesa iako se o zaposlenju svojeg prijatelja Nike Dujmovića u toj državnoj tvrtki dopisivao s bivšim predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem.

A onda se doznalo da je upravo Jozić Ileković inzistirala na tome da se Milića kazni, ali je preglasana pa se Plenkovićev bliski suradnik od kazne izvukao neposredno prije parlamentarnih izbora.

Pogrešan pristup

Na tome bi priča o Povjerenstvu možda i stala da ono nedavno nije otvorilo predmet protiv predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zato što je na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u Berlinu, kamo je putovao Vladinim zrakoplovom, poveo i sina. Šefica Jozić Ileković potvrdila je da su za to putovanje na utakmicu između Hrvatske i Španjolske doznali iz medija. “Ne mislim nikoga napadati, niti se braniti, iznijet ću činjenice i postaviti neka pitanja. Dobio sam e-poruku da je otvoren postupak i da od mene ne traže očitovanje. Nakon toga glasnogovornica izjavljuje da je otvoren postupak i kreće medijska hajka.

Stvoren je dojam da sam napravio nešto što nije bilo praksa i u skladu s pravilima te je stvoren dojam o mojoj krivnji”, objašnjavao je Jandroković dajući do znanja da se tako u vladajućim redovima postupa već dugo te da je takva praksa bila još u Katru. “Od Jadranke Kosor, Milanovića, Mesića… Uvijek se na ovakva događanja išlo službenim avionom na temelju odluke predsjednika Vlade. Ovo je bila službena svrha, a dan ranije bili smo na otvorenju izložbe pa je i to još jedan dio sveukupne priče vezane uz Berlin, a što se tiče mog sina, na Svjetsko prvenstvo u Katru išli smo u društvu članova obitelji, tada nije otvoren nikakav postupak niti smo dobili naputak da to nije u redu”, objašnjavao je prvi čovjek Sabora.









Usporedbe radi, suprug bivše njemačke kancelarke Angele Merkel na ljetovanje na jug Italije putovao je niskobudžetnom kompanijom, svjestan da samo njegova supruga ima pravo besplatno otputovati na godišnji državnim avionom. Zaključivši da mu je nadoplata toga putovanja preskupa, Joachim Sauer u Italiju je letio s “običnim smrtnicima”, za što se ne bi ni saznalo da suprug njemačke kancelarke nije zbunio talijansku sigurnosnu službu koja je prethodno obaviještena da im Sauer stiže ekonomskom klasom.

Ne mare previše za ovu praksu iz civiliziranih zemalja hrvatski političari, jer umjesto da nešto nauče od svojih stranih kolega, u HDZ-u odnedavno ponovno razmatraju mogućnost ukidanja Povjerenstva koje im je ionako već dugo trn u oku, pa tako među političkim predstavnicima vladajuće stranke prevladava stav da se Povjerenstvo bavi trivijalnostima, što po njihovu mišljenju potvrđuje upravo Jandrokovićev primjer.

Sve je jasno

Osim što HDZ-ovci naglašavaju da se Povjerenstvo ne bavi konkretnim i krupnim slučajevima, dodaju da im odluke mahom padaju na sudovima, a kao glavni primjer za to služi im slučaj bivšeg predsjednika njihove stranke Tomislava Karamarka, koji se zbog odluke Povjerenstva u slučaju “konzultantica” povukao iz politike, što do danas nije oprostio tadašnjoj šefici Povjerenstva Orešković, koju je posebice prozivao nakon što je njezina odluka pala na Upravnom sudu.









Pita li se HDZ-ovce, politička odgovornost trebala bi se snositi na izborima, a Povjerenstvo je ionako suvišno kada se zna da je kaznena odgovornost pod ingerencijom Državnog odvjetništva. Inače, Jandrokovićev mlađi sin, 17-godišnji Juraj, koji je s njim gledao važnu utakmicu privodi kraju gimnaziju i bavi se nogometom te igra za NK Lokomotivu.

Stariji Jandrokovićev sin Mihael studira digitalni marketing na Algebri, a kći Klara završila je Pravni fakultet u Zagrebu, nakon čega je kao odvjetnička vježbenica karijeru počela graditi u Odvjetničkom društvu Grahovac i partneri, gdje je danas odvjetnica koja je u medijima spominjana u jeku velikog štrajka u pravosuđu jer je uspjela upisati založno pravo na nekretninu iako je u to vrijeme kompletan sustav bio blokiran.