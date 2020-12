BAUK O PRIČI KOJA JE DIGLA BURU NA LJEVICI: Ovo će Tomaševiću biti drago čuti! Peović definitivno ispada iz igre?

Autor: HINA/N.M.

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk poručio je u srijedu da bi trebalo razmisliti da bude realno da Tomislav Tomašević bude zajednički kandidat za gradonačelnika Zagreba ako bi se pokazalo da ima najviše šansi te da SDP-u suradnja s Katarinom Peović ne bi koristila.

“Što se tiče odnosa unutar Kluba zeleno-lijevog bloka, to je njihova interna stvar. U izjavama zastupnice Radničke fronte Katarine Peović primijetio sam da ima dosta veliki odmak od SDP-a, u toj mjeri da je unaprijed zatvorila vrata mogućoj suradnji nas i njih, a što je samo kontinuitet njenih stavova još od predsjedničkih izbora. Tada nije pozvala svoje birače da u drugom krugu glasaju za predsjednika Zorana Milanovića protiv Kolinde Grabar Kitarović. Na svu sreću većina njenih birača, kojih ipak nije veliki broj, ipak je izašla na izbore i podržala Milanovića”, kazao je Bauk novinarima odgovarajući na pitanje je li SDP kamen smutnje između Možemo i Radničke fronte.

Što se tiče Radničke fronte, tome ne pridajem neku pretjerano veliku pažnju, a što se tiče stranaka Možemo, Nove ljevice, Zelene akcije, ORaH-a i svih koji čine tu platformu, mi smo i dalje otvoreni za suradnju s njima na lokalnim izborima, poručio je.

Konstataciju Peović da SDP uopće nije ljevice, Bauk je popratio komentarom da nije ni prva ni zadnja koja to kaže. “Još su 1993. godine Ivici Račanu prigovarali da SDP nije dovoljno lijevo, a SDP se cijelo to vrijeme održao i bio na svim izborima od 1990. godine. Od 1992. smo najjača lijeva i najjača oporbena stranka i to je ostao do danas unatoč poteškoćama koje smo imali i imamo, ali koje svladavamo. Mnogi su malo ljubomorni na SDP i zbog rejtinga i dugotrajnosti naše stranke, a mi ćemo se potruditi da i dalje budu ljubomorni. Nije baš da nam je rejting sjajan u zadnje vrijeme, ali je i dalje višestruko veći od ovih koji nam govore da nismo ljevica”, istaknuo je.

Dodao je da bi bilo neracionalno trošiti vrijeme na uvjeravanje Peović da je SDP lijeva stranka kada ih je ona već unaprijed isključila, a uostalom glasači su već na izborima napravili jasnu razliku između SDP-a i Radničke fronte. “SDP se deklarira kao stranka lijevog centra i velikoj većini naših birača neprihvatljiva je retorika koju ima Peović i mislim da nam suradnja s njom ne bi koristila”, kazao je Bauk.

Napomenuo je da SDP nije ni odustao niti je konačno kandidirao Tomislava Tomaševića jer odluku o tome nadležno stranačko tijelo nije donijelo. Iz istupa predsjednika Gradske organizacije vidim da je otvoren za suradnju i one opcije koje o nama ovise i loptica više nije na našoj strani mreže, napomenuo je. Mi smo otvoreni za suradnju i sada očekujemo da oni koji imaju ambicija, a kažu da za te ambicije imaju pokrića u rejtingu, da naprave sljedeći potez i da svi zajedno idemo u smjeru promjena u Zagrebu, mišljenja je Bauk.

Ako bi se pokazalo da je kandidatura Tomaševića za gradonačelnika Zagreba najizglednija za pobjedu, bilo bi dobro razmisliti o tome da to bude realno, a o tome neka govore oni koji vode zagrebačku organizaciju i SDP, rekao je.

Napomenuo je da je Bandić bio član SDP-a, a nakon što se kandidirao na predsjedničkim izborima protiv SDP-a, otišao je iz stranke i od tada pa do danas je bio u suradnji ili koaliciji s HDZ-om, uključujući i zadnji mandat kada ih je u stvari držao na vlasti i on je, ističe, naš politički suparnik. Njegov način vladanja Zagrebom zadnjih deset godina potpuno je suprotan onome kako mi vidimo način vladanja. “A kada je bio član SDP-a, 2009. godine je tadašnji predsjednik SDP-a inzistirao da ‘njegovi ljudi’ budu na dnu liste za Gradsku skupštinu i mislim da ni to nije bilo slučajno. Je li to dovoljan SDP-ov odmak od Bandića za Peović ili nije, očito nije, ali za veliki broj građana će biti i vjerujem da ćemo s drugima koji to žele pridonijeti promjenama u Gradu Zagrebu”, zaključio je Bauk.