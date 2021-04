BAUK IMA ZANIMLJIV PRIJEDOG: ‘Najbolje je smijeniti svih 20 HDZ-ovih ministara’. Hoće li Plenković braniti Beroša? ‘Neće se pretrgnuti’

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk govorio je o inicijativi oporbe za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša.

Rekao je da probleme u zdravstvu nije stvorio Beroš, no nije ni krenuo u rješavanje istih.

Smatra, ministar mora odgovoriti na situaciju s natječajima za platformu Cijepise te da se treba utvrditi do kojeg stupnja ide odgovornost.

“Elementi natječaja su bili da se jedino gospodin Ljubičić mogao javiti, dosta upitno. Čim je to izašlo u medije, natječaj je poništen, to je puno očitija potreba za pojašnjenjem radi li se tu o namještenom natječaju, tko je u sustavu bio taj. Je li to podmetnuto njemu ili je on u tome sudjelovao”, rekao je Bauk.

Bauk nudi zanimljivo rješenje

Bauk nudi zanimljivo rješenje









“Bilo bi bolje smijeniti svih 20 HDZ-ovih ministara da se rješavaju i drugi problemi, ali to se radi na izborima”, rekao je na N1.

Dodaje, zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja pojedinom članu Vlade je institut koji neće srušiti ministra, no njime se omogućuje rasprava i iznošenje argumenata. Dodaje, kod Plenkovića se do sada nije osjetio veliki entuzijazam u obrani ministra.

“Mislim da će ga braniti korektno. Neće se pretrgnuti, ali ipak će ga braniti”.