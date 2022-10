‘BAŠ ME ZGRABIO, SVI SU GA SMIRIVALI!’ Progovorio mladić koji je županu Stričaku razbio čašu o glavu: ‘Bojim se za svoju sigurnost’

Autor: L.B.

Nakon što je u noći s 23. na 24. rujna varaždinski župan Anđelko Stričak pogođen čašom u glavu i prošli mu je tjedan izvađeno 13 šavova s glave i lica, napadač na župana je nakon tri tjedna odlučio progovoriti.

Mladić star 24 godine, koji je zamolio za anonimnost jer se boji za svoju sigurnost, za Jutarnji je odlučio progovoriti kako bi “prestao biti vijest u medijima i mogao se vratiti svome životu”. Ubrzo nakon te noći, otišao je iz Hrvatske jer se, kako kaže, boji za svoju sigurnost.

“Svaki petak dolazim s društvom u Strauss i nikad nije bilo problema. Baš nikad. Bilo je oko 3 sata ujutro, s dečkima sam razgovarao kad sam vidio s leđa da čovjek drži dečku ruku oko vrata i ovaj pada na stol. Čini mi se da je taj dečko govorio njemački. Kako je pao na stol, stol se pomaknuo, čaše i boce, sve se porazbijalo. Čuo se prasak razbijenog stakla. Odlučio sam pokušati smiriti situaciju, nisam imao nikakve loše namjere. Nisam imao pojma da je to Stričak. Da sam bio trijezan, vjerojatno se ne bih niti miješao, a ovako… idem nos rivati tam‘ gdje mu nije mjesto.





‘Baš me zgrabio, svi su ga smirivali’

Išao sam smirivati situaciju, “dajte se smirite”, “kaj se događa”, “sve je O.K.”, čak se nisam niti obraćao njemu direktno kad me uhvatio za vrat. Sad mislim da me je s nekim zamijenio. Možda je mislio da sam ja iz društva tog prvog dečka. Ne mogu znati što mu je bilo u glavi. Desnom rukom me držao iza vrata, a lijevom me isto za vrat vukao prema sebi.

Govorio mi je da je on župan Varaždinske županije i vukao me naprijed, a njegovo društvo unatrag da nas razdvoje. Baš me zgrabio. Svi su ga smirivali. Kad me u jednom trenutku pustio, lupio sam ga čašom koju sam cijelo vrijeme imao u ruci. Nisam se išao svađati, imao sam piće u čaši. Još sam malo ostao sa strane vidjeti što se događa. Vidio sam da je u redu, živ, laknulo mi je i otišao sam”, ispričao je mladić.

‘Momak s početka priče nakon svega je pretučen kod Straussa’

Mladić je objasnio i da je županu razbio čašu o glavu nakon što ga je pustio, budući je, kako kaže, mislio da će uslijediti tučnjava. Nakon svega je, kaže, otišao na benzinsku na još jedno pivo, gdje ga je ubrzo uhitila policija i odvela u pritvor, gdje je ostao do idujćeg dana u podne, kada je pušten.

Dobio je prekršajnu prijavu za drsko ponašanje i remećenje javnog reda i mira, dok je župan Stričak također dobio prijavu, ali za vrijeđanje policajaca. Mladić je kad je čuo s kim se sukobio izbrisao sve pprofile na društvenim mrežama, a ponavlja i kako mu je žap što se uopće miješao u sukob. Posebno je uznemiren, kaže, jer je doznao da je momak s kojim je župan počeo prepirku i kojeg je gurnuo na stol ubrzo potom pretučen kod Straussa, ali izvan vidokruga nadzornih kamera.

Spominju se osobe povezane s mladeži HDZ-a

U to je vrijeme Anđelko Stričak već bio na saniranju ozljeda u Općoj bolnici Varaždin, a tko su bili napadači na njegova suparnika s početka sukoba, zasad se ne zna, iako se spominju osobe povezane s Mladeži HDZ-a.

Jutarnji doznaje i da je mladić obliven krvlju dvadesetak minuta nakon župana došao u bolnicu. Je li to isti mladić, zbog GDPR-a iz bolnice nisu rekli, no iz drugih izvora im je potvrđeno da se radi o momku koji je sudjelovao u incidentu sa županom. U međuvremenu je još nekoliko očevidaca potvrdilo da je mladić dobio teške batine.