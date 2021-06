BAŠ GA JE KRENULO! Novi župan zaradi četiri prosječne plaće svojih sugrađana, politika mu je samo bonus!

Autor: Daniel Radman

Velike promjene dogodile su se nakon lokalnih izbora. Ne samo da su promjene nastupile u četiri najveća hrvatska grada, nego je svaki treći gradonačelnik novo lice. U našem serijalu zavirili smo u njihove imovinske kako bi provjerili koliki je imetak političara s lokalne scene

Damir Dekanić postao je novi župan Vukovarsko-srijemski, u nekadašnjoj utvrdi HDZ-a on je uspio spasiti stranačku čast. Kažemo nekadašnjoj jer iako HDZ samom županijom neprekidno vlada još od 2005. godine, nakon zadnjih izbora doslovno su se strovalili.

Osvojili su tek devet od 26 općina i dva od pet gradova najistočnije hrvatske županije. Dekanić je, kažemo, tu bio iznimka. Uspio je pobjedi svog protukandidata Josipa Dabru te će iduće četiri godine provovidi u svom ured u Vukovaru. Novi župan je napunio 51. godinu, reklo bi se da je u najboljim godinama za političara. A sudeći prema imovinskoj kartici, sad je u najboljim godinama i što se tiče financija. Prije četirti godine dobio je atraktivan posao, sad i atraktivnu političku dužnost.

Politika mu je bila rezervna opcija

Inače, imovinsku karticu još prije je morao predati zbog svoje prethodne dužnosti. Dekanić je od 2013. do ovih izbora godine bio načelnik općine Rokovci-Andrijaševci. No, to mu je ipak bio drugi posao koji je obavljao volonterski.

Ono od čega je živio jesu Hrvatske šume, gdje je do 2017. bio revirnik, da bi te godine zamijenio SDP-ovog Željka Cegledija kao voditelj Uprave šuma Podružnice Vinkovci. Riječ je o jednom od najatraktivnijih poslova koji se mogu dobiti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, počevši zbog visoke plaće, ali i utjecaja – unutar vinkovačke Uprave Hrvatskih šuma djeluje čak 12 šumarija.

Svaki mjesec kapne 30-ak tisuća

To donekle i objašnjava činjenicu da je u Općini volontirao, naime plaća u Hrvatskim šumama mu je čak 18.022 kune što prema računicame Fine iznosi četiri prosječne mjesečne plaće u njegovoj županiji (računaju se samo plaće u ‘realnom sektoru’). Od volontiranja u općini također je nešto dobio, prema imovinskoj kartici mjesečni je prihod tu bio 4.240 kuna, ne puno manje od spomenute prosječne plaće. U Hrvatskim šumama zaposlena mu je i supruga, njena primanja iz imovinske kartice iznose 7906 kuna mjesečno. Dakle, kad sve zbroje svaki mjesec ‘kapne’ 30-ak tisuća

Novoizabrani župan i njegova supruga su se zadužili su za dva kredita, jedan iznosi 114.000, drugi 110.000 kuna, a oba su podignuta na rok od pet godina. S obzirom na primanja, ne bi im trebalI predstavljati problem, kad im se zbroje rate iznose nešto manje od 4.000 kuna.

Kad je riječ o nekretninama, župan je vlasnik 50 posto kuće s okućnicom u Rokovcima vrijednosti 350.000 kuna, supruga mu je vlasnica kuće vrijedne 100.000 kuna također u Rokovcima, a župan još ima i maleni stan u Vinkovcima veličine 20 kvadrata. U rubrici ‘druga nekretnina’ vodi objekt u Cerni vrijedan 18.000 kuna. Također, vlasnik je i oranice u vrijednosti 15.000 kuna.









Kao i mnogi hrvatski političari, i župan posjeduje dionice Hrvatskog telekoma, njih 63 ukupne vrijednosti 15.000 kuna, a toliko posjeduje i njegova supruga.