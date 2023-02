‘BAŠ BI MI TO BILO SMIJEŠNO!’ Zagrebački odvjetnik postavio opako pitanje Sandri Benčić: ‘Tvoj stan je sada moj stan’

Autor: L.B.

Zagrebački odvjetnik Davorin Karačić komentirao je slučaj osmero Hrvata uhićenih u Zambiji, ali i način na koji se u hrvatskim medijima, kako kaže, izvještava o tome.

Medijski odjek afere već je poprimio goleme razmjere, a navodno su nakon što su pušteni i ponovno uhićeni, hrvatski državljani prijavljeni upravo iz Hrvatske, za što se javno pohvalio Ivan Pernar.

Objavu Davorina Karačića prenosimo u cijelosti:





‘Gdje je spis predmeta?’

“Istraživačko novinarstvo u Hrvata još nije istražilo kojom je to sudskom odlukom priznata sudska odluka iz Konga kojom su posvojena djeca iz Konga. Još uvijek nije istražilo niti dalo presudu na uvid.

Istraživačko novinarstvo još uvijek nije došlo do same presude iz koje bi se moglo vidjeti koji je to sud u Kongu, pod kojim brojem predmeta te po kojem sucu odobrio posvojenje.

Istraživačko novinarstvo nije istražilo niti zašto nema odluke izvornika iz Konga, koja je morala postojati na sudu pred sucem koji je istu priznao, ako se već ide priznavati stranu odluku, te gdje je spis predmeta.

Pitanje Sandri Benčić

Istraživačko novinarstvo time nije niti pokušalo otići u Kongo na vrata tog suda ili zatražiti barem očitovanje nadležnih službi iz Konga te na izvoru provjeriti o kojem se predmetu radi.

Meni ovo domaće ‘istraživačko novinarstvo’ više djeluje kao prikrivačko novinarstvo, barem kad su u pitanju osobe određenog političkog ili svjetonazorskog miljea”, tvrdi Karačić i na kraju postavlja pitanje Sandri Benčić:

“I da, baš bi mi bilo smiješno kad bi netko došao Sandri Benčić s krivotvorenim vlasničkim listom od njezinog stana te joj ‘ladno rekao; tvoj stan je u ovom trenutku moj stan!”