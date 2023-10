Bartulica upozorava Hrvate na sukob Izraela i Palestine: Na jednu stvar moramo paziti

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta i stručnjak za vanjsku politiku Stjepo Bartulica gostovao je u Novom danu gdje je komentirao sukob u Izraelu.

Smatra kako Hrvatska ima problem što se tiče vanjske politike koja je po njemu neusuglašena. “Treba osuditi ono što se u subotu dogodilo. Postavlja se pitanje u Izraelu kako je to bilo moguće da je ubijeno 1.000 ljudi uz puno taoca. To je šokiralo njihovu javnost. Netanyahu ima političku korist od ove situacije i u odnosu na mjesec dana je njegova situacija jača”, rekao je.





Oštar stav

“Hrvatska treba gledati svoje interese, a to je da ne dođe do eskalacije. Treba izraziti žaljenje židovskom narodu, no treba reći i da nije rješenje da se iseli cijelo stanovništvo iz Gaze. Ne može nastati trajni mir na temelju nepravednog rješenja”, dodao je između ostalog Domovinac.

Podsjeća da su ljudi koji su ondje htjeli u povijesti donijeti mir završili tragično. “Tu je bio Izsak Rabin koji je ubijen od strane jednog židovskog ekstremista 1995. godine. On je bio blizu sporazuma koji bi i Palestincima omogućio državu Bojim se da smo sve dalje od rješenja. Ovo stanje odgovara Rusiji jer se fokus miče s Ukrajine”, naveo je.

Što se tiče izvlačenja Hrvata iz Izraela koje nije provedeno nekoliko dana, kaže da ministar Grlić Radman ne ulijeva povjerenje. “Ljudi su zvali veleposlanstvo i nisu mogli obiti osobu, to treba mijenjati jer te službe nisu svrha sama sebe. Vidjeli smo da je Mađarska puno bolje reagirala i brže povukla svoje ljude. Naša diplomacija djeluje troma i sve se svodi na improvizaciju”, rekao je Bartulica.

“Treba gledati naš interes, ako i s Ukrajinom kada sam rekao da im treba pomagati, ali da ne treba Hrvatsku previše izlagati. Plenković to predstavlja kao presudno pitanje, a on je izabran da rješava naše probleme, a ne da se predstavlja kao sudionik globalnih procesa”, rekao je Bartulica.









Govorio je o spašavanju Hrvata koji su zaglavili u sukobljenim krajevima.

