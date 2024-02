Bartulica strahuje za Hrvatsku ako ne reagiramo odmah: ‘Ekipa iz Davosa je razotkrivena’

Autor: I.G.

U političkim krugovima Hrvatske trenutno se vodi žestoka polemika oko datuma održavanja nadolazećih izbora. Očekuje se da će ova tema ostati aktualna sve do službene najave datuma održavanja izbora, a cijelu priču pokrenuo je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kada je rekao kako je za sada planirano da izbori budu u Svibnju.

Mostov Nikola Grmoja je istaknuo da je Hrebak, koji je najavio izbore u travnju ili svibnju, sigurno dobro razmislio o tome jer sumnja da bi izlazio s takvom izjavom tek tako. Naglasio je da bi bilo pošteno prema građanima da imaju informacije o datumu izbora te izrazio nezadovoljstvo Hrebakovom izjavom da to nije važno za građane. “Vladajući to sada odugovlače jer loše stoje u anketama, ali mislim da za njih nema dobrog vremena za izbore”, dodao je Grmoja.

‘DP je sto posto spreman, radi se program za Hrvatsku’

Kako nam govori saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica, njegovoj stranci potpuno je svejedno hoće li se izbori održati u svibnju ili lipnju: “Mi smo 100 posto spremni, iako iskreno smatram da nije dobro da se vladajućima daje ovoliki prostor za kalkuliranje. Bilo bi bolje za hrvatsku javnost da se unaprijed zna kada će biti izbori. Ako izbori moraju biti u svibnju, neka budu, ali neka se to čim prije priopći javnosti”, rekao je Bartulica.

Zanimljivo je i kako je Grmoja izjavio kako će Most biti treća politička opcija u Hrvatskoj te kako će upravo oni biti veliko iznenađenje ovih izbora. Ova izjava mnoge je začudila jer gotovo sve ankete prikazuju Domovinski pokret, a ne Most kao treću političku opciju po snazi u Hrvatskoj. Bartulica kaže kako se na ovakve izjave ne želi osvrtati, ali potvrdio je kako Domovinski pokret ništa ne prepušta slučaju.

“Mi svoj izborni program imamo. Radimo na njemu već duže vrijeme i glasači će u konačnici biti ti koji će odlučiti. Ono što je važno je da mi kao opcija već duže vrijeme imamo zamah i smatram da će se tako nastaviti kada krene kampanja”, rekao je Bartulica.









‘Plenković je produžena ruka globalista’

Navodi kako će Domovinski pokret u svojoj predizbornoj kampanji obuhvatiti sve one teme kojima se bave u posljednje vrijeme. “Bit će to jedna kratka kampanja s porukama građanima o tome kako vidimo Hrvatsku i njen razvoj. Smatram da bismo upravo mi mogli biti jedno veliko iznenađenje na nadolazećim izborima, a naročito kada se u obzir uzmu trendovi koji su uočljivi u Europi”, rekao je Bartulica.

Istina je da desnica pokazuje sve više snage u Europi, a kako nam govori Bartulica, razlog tomu je buđenje svijesti naroda: “Od pobuna poljoprivrednika do razotkrivanja globalista i ekipe u Davosu, ljudi su jasno rekli da im je dosta, a to najviše ide u prilog nama. Između globalističkih elita i običnih ljudi nikada nije postojao veći jaz, a strukture u Bruxellesu ne donose rješenja za obične ljude, a siguran sam da će se to odraziti na nadolazećim izborima. Maske su pale i ne bojimo se to reći, dok je naš premijer Andrej Plenković zapravo produžena ruka tih struktura u Hrvatskoj. Upravo tu se nalazi velika razlika između nas i njega”, rekao je Bartulica.