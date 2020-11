BARTULICA OTKRIO TKO ĆE PLATITI HDZ-ov DUG! ‘HDZ je izvor korupcije’: Novac koji moraju vratiti zapravo neće vratiti stranka!

Autor: Valneo Kosic

Stjepo Bartulica, član Domovinskog pokreta i zastupnik u Saboru oštro je komentirao nepravomoćnu presudu Ivi Sanaderu i HDZ-u u slučaju Fimi media. Poručio je kako je HDZ izvor korupcije, a da će novac u proračun vraćati porezni obveznici, a ne stranka.

“Ovo je još jedan podsjetnik da je HDZ dugi niz godina izvor korupcije i često smo isticali da je Hrvatska zatočena u rukama političke oligarhije koja sve podređuje svojim interesima i nažalost je ovo još jedan takav slučaj. Mislim da bi se društvo trebalo zapitati zašto je došlo do toga. Nije se HDZ preko noći promijenio i nisu svi ljudi iz HDZ iz vremena Ive Sanadera nestali. Mi pozdravljamo ovu presudu, ali podsjećamo da HDZ u svojim redovima i dalje ima stare navike i da ih oni nisu promijenili preko noći. Uvijek ćemo ukazivati na to, vrlo glasno”, rekao je Bartulica

“To su procesi koji dugo traju, ispitano je preko 150 svjedoka. Pravosuđe ne smije zakazati. Ono malo povjerenja što još imamo, nadamo se da će biti opravdano”, kazao je Bartulica odgovarajući na pitanje očekuju li u Domovinskom pokretu i pravomoćnu presudu.

Zamoljen za komentar na činjenicu da će HDZ morati vratiti nekoliko preko 10 milijuna kuna, Bartulica kaže:

“Podsjećam da HDZ na račun svojih saborskih mandata dobiva velike novce iz proračuna. Velike novce za svoje potrebe tako da sve ovo što HDZ mora platiti, zapravo će platiti porezni obveznici. To se događa zbog lošeg modela financiranja stranaka. Mislim da porezni obveznici nisu ni svjesni koliko se novaca dodjeljuje političkim strankama, poglavito HDZ-u”, ukazuje Bartulica osvrnuvši se na odgovornost Andreja Plenkovića za korupciju.

Na pitanje misli li da za sve ovo dio odgovornosti snosi i aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, Bartulica ponavlja kako iz HDZ-a nisu otišli ljudi koji su u Sanaderovo vrijeme obnašali visoke funkcije i kako je HDZ stranka koja se nije promijenila preko noći. “

Navike se teško mijenjaju, a meni njegove izjave o borbi protiv korupcije nisu vjerodostojne. Vidimo kako on daje jamstva i garancije da Domovinski pokret nikada neće doći na vlast. To je govor autoritarnog vođe i to nas sve skupa zabrinjava”, rekao je Bartulica koji je ranije komentirao i prijedlog Radimira Čačića da predmeti USKOK-a mogu trajati najviše 3 godine. Bartulica se tom prilikom složio kako sudski procesi u Hrvatskoj traju predugo i kako će Domovinski pokret podržati svaki prijedlog koji ide u smjeru toga da se vrijeme potrebno za okončanje sudskih procesa u Hrvatskoj skrati.