Bartulica o Turudiću: ‘Stara struktura mu ne može oprostiti izručenje dvojice Udbaša’

Autor: I.G.

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je donio konačnu odluku prijedlogu Ivana Turudića kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika, a svoju odluku premijer bi trebao objavio je nakon sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a u 16 sati, u prostorijama GO HDZ-a Grada Zagreba.

Čini se da nikakve afere ne mogu natjerati Plenkovića da imenuje Turudića za kandidata. U medijskom istupu osvrnuo se na poruke između Turudića i Josipe Plesić, ex Rimac: “Razgovarali smo i o aktualnoj temi, jedinstven stav svih ljudi koji su bili na sastanku je da ćemo kao stranka ustrajati na izboru Turudića za glavnog državnog odvjetnika iz više razloga”, rekao je Plenković.

Podsjetimo, nedavno su u javnost procurili detalji iz stotinjak poruka suca Turudića i bivše državne tajnice optužene za korupciju koji su se intenzivno dopisivali od 2016. do 2020. “Di si radosti”, napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: “Di si lipa”.

Sadržaj mobitela Josipe Pleslić, koje je Uskok zaplijenio u istrazi afere Vjetroelektrane, svjedoči da su do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta, među ostalim i na Županijskom sudu u Zagrebu čiji je Turudić bio predsjednik.

Bartulica: Neke stvari se ne opraštaju

Sada je za portal Dnevno cijeli slučaj komentirao saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica. Kako nam govori, Turudića se Plenković sada ne može odreći, jer bi to predstavljalo ultimativni politički poraz.

“Ovo što sada izlazi u javnost sigurno ne ide na ruku Turudiću, ali to nije ništa novo. Znalo se da je bio u kontaktu s takvim ljudima i to je priznao. Rekao bih da ovdje nije otkriveno ništa senzacionalno”, rekao je Bartulica i nadodao:

"Indikativno je samo to tko ga toliko žestoko napada. Portal Novosti, Možemo i slične strukture. To daje naslutiti da on uistinu smeta strukturama koje predstavljaju apologetiku za bivši sustav", rekao je Bartulica.









“Oni mu ne mogu oprostiti izručenje dvojice Udbaša i sramota je da hrvatsko pravosuđe samo nije bilo u stanju procesuirati niti jedan takav zločin. Barem je on omogućio da im presudi Njemačka. Očito stara struktura i Milanović neke stvari ne zaboravljaju. Mislim da je to dio pozadine napada na njega.

Napominje i kako se premijer Plenković u ovom trenutku ne može odreći Turudića: “Kada bi to učinio, to bi predstavljao potez koji bi mu jako naštetio u političkom smislu. On ga je sam izabrao, a nije to morao učiniti. Kada bi na tom stalo, to bi bio signal da je politički osamljen. On si to ne može i neće dopustiti”, rekao je Bartulica.

Kako napominje, niti jedan kandidat za glavnog državnog odvjetnika nije mu ostavio dojam kompetentnosti: "Nitko od njih mi nije izgledao kao netko tko je u stanju osušiti močvaru, ali s obzirom na ovakve napade naslućujem da on nije najgori među njima", rekao je Bartulica.









Sukob s Milanovićem

Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu optužio Ivana Turudića, kojeg Vlada predlaže za čelnika DORH-a, da se kao predsjednik Županijskog suda sastajao sa Zdravkom Mamićem dok je bio osumnjičenik, ali i kasnije kada je bio pod istragom. Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je pak da ne može gledati kako se jednog opskurnog lika proizvodi u glavnog državnom tužitelja.

Milanović je u ponedjeljak predložio i sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS).

U dopisu koji je poslao predsjedniku Vlade stoji: “Na temelju članka 4. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, predlažem Vam da sazovemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog izvanredne i neočekivane situacije u hrvatskom pravosudnom sustavu koja negativno utječe – a mogla bi i u budućnosti negativno utjecati – na usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti te na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.”

“Prema članku 4. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, jedino smo Vi i ja – kao predsjednici Vlade i Republike – ovlašteni dogovoriti i sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost” te zaključuje: “Stoga očekujem da ćete i Vi prepoznati potrebu i prihvatiti moj prijedlog za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u što kraćem roku.”