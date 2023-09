Bartulica o propasti Zapada, upozorava Hrvate na Bruxelles: ‘To ne može biti naš interes’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Svijet je, prema brojnim analitičarima, u najtrubulentnijim vremenima nakon drugog svjetskog rata.

Ekonomija i društvo dobrano su nagriženi nakon višegodišnje pandemije i reakcije svjetskih vlada i banaka na istu, a invazija u Ukrajini dodatno zapetljala geopolitičke odnose i međunarodnu trgovinu.

Puno je pitanja

Što nam se u cijeloj priči događa s Europom? Kopni li Zapad? Zašto SAD drži primat u svemu, a Europa kaska? Kakav je trenutno odnos snaga SAD-a i Europe? Gdje nam je tu Hrvatska, neka su od pitanja koja smo postavili Stephenu Nikoli Bartulici, saborskom zastupniku Domovinskog pokreta, ali i velikom poznavatelju prilika na Zapadu i u samom SAD-u.

“Nije tajna da naša zapadna civilizacija prolazi kroz duboku krizu i to već duže vrijeme. Međutim, ne slažem se s misliocima poput Oswalda Spenglera koji je tvrdio da je propadanje Zapada neizbježno jer, prema njemu, civilizacije nužno prolaze kroz razne faze kao i biološki organizmi koji na kraju moraju umrijeti. Njegova teza niječi ljudsku slobodu i svaku mogućnost obnove ili oporavka. Mi zapravo ne znamo što će se dogoditi u budućnosti koja može biti puna iznenađenja. Jedan primjer jest nagli i neočekivani raspad komunizma u Europi 1989. godine.

Zapadne zemlje, uključujući SAD, nisu bile spremne za taj događaj koji je promijenio tijek povijesti. Držim da se ne bi ni dogodilo bez snažnog vodstva sv. Ivana Pavla II koji se neumorno borio za istinu i temeljna ljudska prava. Dobro je poznavao slabosti komunizma i bio je uvjeren da će komunisti kad-tad izgubiti moć. Lažne ideologije jednostavno ne mogu vječno držati ljude u okovima”, rekao je Bartulica podsjetivši na to kako ideologije koje ne donose dobro ljudskoj civilizaciji na koncu padnu.

Kakva je situacija u SAD-u uz koji se, htjeli ne htjeli, najveći dio europskih zemalja svrstava kao manji partner i skriva se pod skupe američkih saveznika u kriznim vremenima.

“Kad je riječ o SAD-u, nema jednoznačnog odgovora. Savezne države poput Teksas, Floride i mog rodnog Missourija prosperiraju. Ali, to se ne može reći za Kaliforniju i New York koje gube ogroman broj stanovnika. Gradovi poput Chicaga, San Francisca i drugih su postali vrlo opasni. Ljudi u bogatijim naseljima iznajmljuju privatne zaštitare jer policija nije više u stanju nositi se s kriminalom. Treba znati da su svi ti gradovi pod vlašću lijevih Demokrata i to već godinama. Granica s Meksikom je gotovo bez nadzora tako da Amerika više ne nadzire tko sve ulazi u zemlju. Trump je pokušao to promijeniti, ali Biden je sve vratio na staro.

Politički gledano, Amerika nije nikad bila više polarizirana tako da je stanje vrlo loše. Američki dolar polako gubi dominantnu poziciju u svijetu. Kina je postala opasan protivnik”, upozorava ovaj rođeni Amerikanac koji je kao sudionik hrvatskog društvenog i političkog prostora savršeno savladao hrvatski jezik.

“Javno mnijenje u SAD-u nije više za bezuvjetnu podršku Zelenskom. Teško je opravdati dosadašnju razinu pomoći dok su američki gradovi u rasulu, a južna granica bez nadzora. Sve se više može čuti apel da Europljani preuzmu veću odgovornost. Amerikanci su umorni od stranih ratova daleko od njih. Međutim, vidimo da se i u Europi stanje mijenja.

Čak je i poljska vlada najavila da neće više naoružavati Ukrajinu. Očito nema više spremnosti da se u istoj mjeri podržava Zelenski. Njemačka je industrija ovisila o jeftinoj energiji i sada je vrlo ranjiva. Zelene politike i borba protiv klimatskih promjena izazivaju vrlo teške posljedice i dolazi do otrežnjenja”, upozorava Bartulica.

Gdje je u svemu tome Hrvatska?

“Hrvatska mora voditi računa o svojim partikularnim interesima unutar EU. Prioriteti u Bruxellesu nisu nužno naši prioriteti. Rodna ideologija je postala službena doktrina EU-a, ali ne može biti naš interes iz više razloga. Prvo, lažna je ideologija koja izaziva veliku zbunjenost kod djece. Već vidimo da ugrožava ženski sport, na primjer. Ignorira biološke datosti koje se ne mogu mijenjati.

Nadalje, Hrvatska mora inzistirati da Srbija mora prihvatiti odgovornost za izvršenu agresiju te isplatiti ratnu odštetu žrtvama iz Domovinskog rata. To možda nije prioritet Europske komisije, ali sigurno jest naš. Moramo isto tako se usprotiviti pokušajima da se uvede većinsko glasovanje i ukine načelo jednoglasnosti u EU. Inzistirat ćemo da svaka članica zadrži pravo veta”, rekao je Bartulica i za kraj zaključio:

“Moje geslo je Croatia First. U političkom djelovanju služim samo hrvatskim ljudima koje zastupam”.