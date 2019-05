Bare kod Stankovića: ‘Nema nikakve razlike između Beyonce i Karleuše, jedino što je Beyonce ljepša’

Ovotjedni gost u ‘Nedjeljom u 2’ bio je kultna ikona hrvatske rock’n’roll scene, Goran Bare. Govorio je o svojoj mladosti, razočaranju politikom, današnjoj glazbi, crkvi i vjeri, nategnutom odnosu s Gibonnijem…

Na pitanje što misli o Hrvatskoj danas, 54- godišnji Vinkovčanin za HRT iskreno odgovara: ‘Potpuno sam se isključio. Kad gledam dnevnik nerviram se i počnem psovati. Ispričavam se, ali ne gledam uopće hrvatsku televiziju. Gledam samo filmove na filmskim kanalima i neke utakmice’.

Prošlo je 20 godina od albuma ‘Vrijeme je da se krene’, a priznaje da mu je danas žao što je otvoreno davao podršku političarima i to više nikad ne bi ponovio.

‘Ja sam vam bio budala pa sam vjerovao, ali ne samo ja, puno mojih kolega, i glumaca. Mislili samo kad dođe to sve da će biti OK. Znamo kako je bilo 90-ih, kakva je grozota to bila, i onda kad se pojavio Ivica Račan s nekim svojim idejama, povuklo me, mislio sam napravit će se nešto, krenut ćemo, ali ništa od toga. Sve je ostalo isto…’, ne krije koliko je razočaran politikom, a posebno političarima.

‘Ti naši političari, koliko sam vidio, oni ne znaju kako komunicirati s EU, kako biti lukaviji od njih, kako nešto izvući. Oni tamo barem imaju sve živo pa opet vucaraju, a mi smo kao neka klinka, samo drhtimo. Neka naprave nešto, izvučemo nešto iz tih fondova, da osjetimo da smo dio EU. Ja ne osjećam da smo u EU. Nismo ni u Schengenu, već smo kao neka tampon zona’, kaže glazbenik i dodaje, ‘Ljut sam na ljude u ovoj zemlji koji gledaju kao da se njih ništa niče što se događa, kao da je to negdje u Sjevernoj Koreji. Ne vjerujem uopće više u politiku.’

Od pjevanja za SDP nije, kaže, zaradio, ali je dobio na popularnosti u ono doba. ‘Ja ću riknuti za desetak godina, jedino sam ljut na ljude u ovoj zemlji koji su toliko pasivni kao da se sve ovo događa u Sjevernoj Koreji. Zbog čega imamo te političare, taj Sabor’, dodao je.

Na Stankovićevo pitanje kako se osjeća kao uzor djeci, Bare kaže: ‘Jao bolje ne, nisam ja za uzora… Djeco, bolje slušajte narodnjake nego mene. Nije to za djecu’. Kad su pak cajke u pitanju, kaže da ne treba braniti djeci da ih slušaju.

‘Pustite djecu da slušaju što hoće. Što je muzika uopće, pogotovo pop muzika? Dobro, postoje umjetnici koji naprave nešto. No, u većini slučajeva to je zvuk od tri minute. Neka slušaju, doći će k sebi. Cajke više nemaju veze s narodnom glazbom, meni to ima više veze sa svjetskim mainstreamom, jedino što je način pjevanja drugačiji. Jezik je jako bitan, ali što se tiče produkcije, novih pravaca, to je meni isto kao i Beyonce. Mani nema nikakve razlike između Beyonce i Karleuše, jedino što je Beyonce ljepša’, bio je iskren Bare.

Stanković ga je pitao i za odnos s Gibonnijem s kojim je svojedobno surađivao.

‘Gibo kao umjetnik nije loš, ne mogu ja reći da je on loš. On je što se tiče suradnje meni daleko najbolji, kao tekstopisac je sasvim OK. U zadnje vrijeme nije baš toliko dobar kao nekad, ali nađe se ponešto. Jednostavno, da ne ogovaram na televiziji čovjeka, jer njega tu nema, shvatio sam da ima nekoliko tih svojih maski. Bio sam malo bezobrazan prema njemu, ispričao sam mu se, ali vjerojatno je previše tašt da bi on to mogao progutati’, kaže Bare.

Na pitanje o vjeri i crkvi priznaje da je prvi put kad je ušao u crkvu pobjegao kad je vidio raspetog Isusa. Prepao se tog prizora, ali priznaje da zavidi onima koji vjeruju.

‘Zavidan sam ljudima koji baš vjeruju. Ja ne mogu tako razmišljati, sad je 21. stoljeće, a to je srednjovjekovna priča, vatra u paklu, raj, bog… To je kao priča za malu djecu, Crvenkapica… Pročitao sam Bibliju, to je toliko tupava knjiga. Izvinjavam se’.

Progovorio je i o svom školovanju u bravarskoj školi, a otkrio je i da se najbolje osjeća dok je na bini.

U lipnju ga čeka veliki koncert, i to na zagrebačkoj Šalati, koju je, kaže, odabrao jer je pamti po dobrom: ‘Nisam dugo u Zagrebu održao koncert koji bi zadovoljio moje kriterije’.

Dotaknuo se u emisiji i svojih autodestruktivnih faza. ‘U to vrijeme bio sam intravenozni narkoman, uzimao sam heroin‘, dodajući da danas uzima lijekove – metadon. Priznaje da su mu rodni Vinkovci ostali u lošem sjećanju jer mu je tamo žena umrla, a i kad su mu prijatelji poginuli, optužili su ga da im je prodao drogu.

‘Ja nisam nikome u životu prodao drogu, ja sam kupovao drogu za sebe’, rekao je na kraju Bare.