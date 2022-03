‘BANOŽIĆU JOŠ FALI DA KAŽE DA JE ZEMLJA RAVNA PLOČA’ Kalinić: ‘Pratili su taj dron, ali na gitari’

Autor: Dnevno.hr

I dalje se ne zna tko je i zašto poslao bespilotnu letjelicu koja se srušila na zagrebačko Jarunu opasno blizu Studentskog doma na Savi.

Pavle Kalinić, bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama, komentirao je izjavu ministra obrane Marija Banožića da su u pronađeni fragmenti avio bombe.

“Evidentno je da se on u to ne razumije. Od njegovih bisera je preostalo samo još da kaže da je Zemlja ravna ploča. To je nažalost njegov intelektualni domet. Radi se o doktoru znanosti pa bi trebalo provjeriti gdje je taj lik doktorirao. Vi možete pronaći fragmente, međutim ti fragmenti eksplozije postoje zbog toga da se kodovi unište, bez obzira radi li se o zrakoplovu ili besposadnoj letjelici”, kazao je Kalinić za RTL.

Dodaje, vlast nije u stanju ni cestu oprati i pokazuje se da smo u svim segmentima u RH potpuno nepripremljeni. Kalinić je rekao i da premijer kao štićena osoba nije smio biti tamo ako postoji opasnost za bombu.

“Ovdje kod nas je sve rekla-kazala i pitanje je koliko su obrazovani i gdje su obrazovani ti ljudi koji su došli s tom idejom da se ovdje nalazi bomba”, poručio je.

‘NATO bez SAD-a je tigar od papira’

Imamo tri dana i tri različite priče. Ljudi su bili u popriličnoj panici zbog cijele situacije.

„To govori o nekompetentnosti ekipe koja bi ovo trebala voditi i sanirati”, rekao je i zaključio da smo mi, Europa i NATO, pokazali koliki je NATO bez SAD-a tigar od papira jer je nešto takvo moglo proletjeti i kroz Rumunjsku i Mađarsku i pasti u Hrvatsku, a da nitko to ne detektira.

“Najbolji je onaj komentar, koji sam dobio preko WhatApp-a – pratili ste ga na gitari. Sramotno je i to pokazuje na što liči naša protuzračna obrana. Ona praktički ne postoji. Takva nam je nažalost i mornarica i zrakoplovstvo“, zaključio je Kalinić.