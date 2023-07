Banožićev akademski skok, ministar ponavljač na pragu nove titule: ‘Zašto je bitno iz čega sam išao na popravni?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar obrane Mario Banožić mogao bi napraviti novi korak u akademskoj karijeri jer, ako nadležna tijela odluče da je zadovoljio propisane uvjete, mogao bi uskoro postati izvanredni profesor.

Naime, Banožić, doktor znanosti iz polja ekonomije i docent, nedavno je od osječkog Ekonomskog fakulteta zatražio pokretanje postupka izbora u viši znanstveno-nastavni stupanj, u tzv. naslovnog izvanrednog profesora, doznaje Telegram.

No, dok obnaša dužnost ministra, taj će mu izbor omogućiti da se može predstavljati s novom titulom, ali u daljnjoj perspektivi moglo bi značiti pretpostavke za zaposlenje na nekom visokom učilištu i to na radnom mjestu izvanrednog profesora ako se takav natječaj negdje pojavi i on pobijedi kao najbolji kandidat.





Banožićev izbor je osječka Ekonomija

Naslovni nastavnik ili znanstvenik je osoba koja nije u radnom odnosu s fakultetom, no ispunjava kriterije da bude izabrana u određeni znanstveni stupanj. A oni koji jesu u radnom odnosu na nekom fakultetu nose titulu izvanredni ili redoviti profesori, bez prefiksa naslovni.

Banožić je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku podnio zahtjev za provođenje postupka izbora u naslovnog izvanrednog profesora, a pošto nije njihov zaposlenik, osječka Ekonomija služi tek kao tijelo preko kojeg je Banožić odabrao provesti postupak. To je mogao odabrati napraviti i preko nekog drugog fakulteta, ne nužno osječke Ekonomije.

Postupak od 929 eura

Kako Telegramu kažu iz uprave dekana Borisa Crnkovića, Banožić je uz podnesen zahtjev uplatio i propisanu naknadu u iznosu od 929 eura, odnosno 7000 nekadašnjih kuna. Nakon uredno podnesenog zahtjeva i uplaćene naknade, Fakultetsko vijeće je, sukladno pravilima, 13. srpnja pokrenulo postupak i imenovalo povjerenstvo kojem je zadatak provjeriti ispunjava li Banožić kriterije za izbor u naslovnog nastavnika.

Prema daljnjoj proceduri, fakultetsko povjerenstvo trebalo bi provjeriti Banožićev zahtjev, sastaviti izvješće i, nakon usvajanja na Fakultetskom vijeću, poslati ga dalje u proceduru nacionalnom Matičnom odboru za polje ekonomije.









Banožić mora zadovoljiti uvjete kao zaposleni profesori koji se biraju u stupanj izvanrednog profesora. Dakle, sa znanstvene strane, mora imati objavljen određen broj klasificiranih znanstvenih radova otkako je izabran za docenta što je prema javno dostupnim podacima bilo 2017. godine.









Nastava u Vukovaru

Kako je ministar državne imovine postao 2019., a ministar obrane 2020., to znači da je i tijekom svojih ministarskih godina morao biti znanstveno produktivan. S nastavne strane, provjeravat će mu se i je li na nekom visokom učilištu izvodio nastavu u određenom opsegu sati. To ne bi trebao biti problem s obzirom na Banožićev angažman na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Ministar je tamo, naime, naveden kao vanjski nastavnik.

Uvidom u podatke Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), koji za aktualne i prošle akademske godine navodi popis djelujućih nastavnika, Banožić je na vukovarskom veleučilištu i ove akademske godine (2022./2023.) uredno naveden kao nastavnik koji sudjeluje u izvođenju nastave. Prema podacima s web stranice Veleučilišta, Banožić je tamo nositelj i izvođač triju kolegija; Gospodarstvo Hrvatske, zatim E-Marketing te u konačnici kolegija Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

MORH: Višegodišnji kontinuitet Banožićevog doprinosa akademskoj zajednici

Iz Ministarstva obrane za Telegram kažu kako ministar ispunjava sve uvjete za pokrenut postupak izbora u naslovnog izvanrednog profesora. Vezano za njegove dosadašnje izbore u znanstvene i znanstveno-nastavne stupnjeve, iz MORH-a kažu kako je Banožić odlukom Matičnog odbora za polje ekonomije 2015. godine izabran u znanstvenog suradnika, a nakon toga i u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

“Slijedom ispunjenih uvjeta Rektorskog zbora 2022. godine izabran je u višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija”, vele iz MORH-a o dosadašnjem znanstvenom putu ministra obrane. Ističu i kako je od 2009. samostalno i u suautorstvu objavio 19 znanstvenih radova, četiri stručna rada te kako je mentorirao diplomske radove studenata na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Na tom veleučilištu i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, dodaju, “istovremeno je održavao nastavu”. Iz svega toga, zaključuju iz MORH-a, “vidljiv je višegodišnji kontinuitet uspješnog doprinosa ministra Banožića akademskoj zajednici, uz sve obaveze koje su podrazumijevale njegove dužnosti”.

Banožić u srednjoj školi dvaput završio na popravnom

Ministar obrane Mario Banožić, kako je već ranije otkrio Nacional, kao učenik u srednjoj školi nije briljirao. Naime, u prvom i drugom razredu srednje škole bio je među najlošijim učenicima.

U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji Matija Antun Reljković u prve dvije godine svog srednjoškolskog obrazovanja išao je na popravni ispit.

“Bio je jedan od najlošijih učenika”, prisjetio se njegov školski kolega, a u sličnom tonu neslužbeno su govorili i neki profesori.

‘Zašto je bitno iz čega sam ja išao na popravni’

Da ministru popravni ispiti nisu omiljena tema, pokazao je tijekom presice u ožujku, nakon što se vratio iz Ukrajine. Nakon što su izašle snimke njegovog govora s ukrajinskim kolegama, novinare je zanimalo da nije možda išao na popravni iz engleskog jezika?

“Nebitno je to sad, popravni je bio prije više od 30 godina. Ono što je tema je bio sadržaj, a sadržaj je bio jasan i to je pomoć Ukrajini. Bilo je jasno razumijevanje RH onoga što Ukrajina trenutno prolazi jer smo i mi prošli Domovinski rat”, rekao je tada Banožić.

No, isto pitanje ga je dočekalo i drugi put.

“Zašto je to sada bitno? Zašto je sada bitno iz čega je bio popravni? Ja sam već iskomunicirao sve na tu temu. Pričamo o nečemu od prije 30 godina. Kada pričate o nečemu od prije 30 godina, to znači da ne možete naći ništa što danas Banožić radi krivo. To je teza. Jednostavno, ne želim to komentirati na način kako se postavlja pitanje”, zaključio je ministar ovu, za njega očito neugodnu temu.