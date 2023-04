BANOŽIĆ SE OGLASIO O KREDITU! Pljušte reakcije: ‘U svom mandatu jedino je rješavao povećanje svog stambenog prostora’

Autor: Mia Peretić

Ministar obrane Mario Banožić prijavio se za subvencionirani od 100.000 eura koji podiže za izgradnju nove kuće u Vinkovcima.

Danas je potvrđeno, kredit mu je i odobren, a ukupna visina subvencije iznosi 25.306,32 eura.

Banožić, podsjetimo, ima stan u Vinkovcima, plaću od 2740 eura neto, a supruga zarađuje dodatnih 1081 euro mjesečno.





Banožić: Neću to koristiti ako drugom građaninu oduzme subvenciju

Nakon što se ova vijest pojavila u svim medijima, oglasio se i sam ministar poručivši da neće prihvatiti niti koristiti pravo na subvencionirani kredit ako bi to nekom drugom građanu oduzelo mogućnost subvencije APN-a.

Dodao je i da je morao dići kredit u komercijalnoj banci jer nije imao dovoljno svojih novaca za gradnju kuće u Vinkovcima.

Pljušte reakcije: U mandatu je jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora

APN, inače zamišljen kao pomoć mladima da uz državnu subvenciju lakše dođu do vlastite nekretnine, sada je bogatiji za još jednog korisnika, a vijest da je upravo ministar odlučio iskoristiti tu pogodnost snažno je odjeknula u javnom prostoru.

Mostov Nikola Grmoja rekao je novinarima u Saboru da je općenito mišljenja da bi se APN kredit trebao dobivati za prvu nekretninu.

“Nije mi jasno da to dobiva za veću nekretninu ako već ima stan. Većina građana živi u manjim stanovima ili kućama. Možda nije dobra poruka kada netko na funkciji tako rješava stambeno pitanje. Sam zakon mi je čudan, ionako smatram da je APN doprinio rastu cijena nekretnina. Kada gledamo što je napravio u mandatu kao ministar, možemo reći da je jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora”.

Benčić: Mi financiramo ministra za treću nekretninu

Zastupnica Možemo Sanda Benčić kaže, pa mi financiramo ministra za kupnju treće nekretnine – druge u vlasništvu, treće u korištenju.









“Čak i ako su kriteriji takvi, kako je normalno da se ministar na tako nešto odluči. To je, smatram, pitanje osobne i političke odgovornosti”, rekla je u Saboru medijima.

Ahmetović: Moralno i ljudsko dno

Mirela Ahmetović (SDP) postupak ministra ocijenila je kao “profesionalno, moralno i ljudsko dno”.

"Sudjelovati u kreaciji ovakve mjere, kojom se pomaže najpotrebitijima, onima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a onda iskoristiti poziciju kao sukreator te mjere i uzeti 25.000 eura subvencije iz džepova svih građana i onih najsiromašnijih, koji nemaju gdje živjeti ni jesti, ne mogu drugačije ocijeniti", poručila je.









Dodala je da su već vidjeli takvu epizodu ministra Banožića i nada se da mu neće građani opet namještati i ukrašavati stan kao što su to već činili i kupovali jastučiće i slično. Zanimljivo joj je kako je reagirao Andrej Plenković. “Konačno ga je valjda sram”, ustvrdila je i dodala da je „politička odgovornost nešto sasvim drugo u odnosu na zakonske mogućnosti”.

Dodala je pritom da kao načelnica ima pravo sudjelovati u raznim mjerama općine Omišalj, ali joj ne pada na pamet donositi mjere, promovirati ih za svoje sugrađane i onda ih iskorištava.

Reagirao i premijer: On će vam morati reći što treba

Reagirati je morao i premijer Andrej Plenković kazavši da ne zna je li Banožić dobio kredit te da će on morati o tome reći što treba.

“Osim što je ministar, on je kao i svi građanin RH kao i svatko drugi pa je u jednakom statusu kao svi. Ali nemam saznanja niti je li dobio, je li taj proces završen pa pustimo to njemu. Nije me konzultirao kada je tražio kredit pa nema potrebe da sada komentiram u njegovo ime. Siguran sam da će znati odgovoriti na sve.”

Orešković: Kada imaš značku HDZ-a, sve ide kao po loju

Saborska zastupnica Dalija Orešković smatra, u normalnim državama u kojima funkcioniraju neki kriteriji te institucije znaju rješavati probleme, ne bismo imali svako malo ministra Banožića kao predmet neke nove afere.

Podsjetila je kako si je na prošloj funkciji, kao ministar državne imovine, dodijelio državni stan od 90 kvadrata. Dodala je kako ima pravo na stan, ali ne baš takve veličine te da ne zna je li ispravio tu situaciju.

Orešković je nadalje bila nešto oštrija.

“Privilegije koje dolaze kada imaš značku HDZ-ove kriminalne organizacije, tada mu sve ide kao po loju. To je slučaj s kojim se Hrvatska sada institucionalno ne može baviti jer su u mandatu Plenkovića ključna antikorupcijska tijela značajno oslabljena”, rekla je za N1 te dodala:

“Ministar upravo potvrđuje to da javna funkcija služi za promicanje vlastitih interesa na štetu javnog, ali Hrvatska je toliko potonula da mu nitko ne može ništa”, zaključila je.