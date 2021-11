BANOŽIĆ OTKRIVA SVE O SUKOBU S PREDSJEDNIKOM: Milanović je beskarakteran lik! Sve je počelo s jednim putovanjem…Nije on fikus, pokušava biti kaktus!

Autor: M.P.

Ministar obrane, Mario Banožić, gostuje u N1 studiju uživo gdje komentira svoj sukob s predsjednikom Republike, Zoranom Milanovićem.

Podsjetimo, jučer je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović upriličio na Pantovčaku prijam u povodu uručenja činova, časničkih bodeža i rješenja o prijemu u djelatnu vojnu službu te rasporeda na dužnost za kadete 14. i 15. naraštaja koji su uspješno obranili završne radove.

Tako je promocija ove godine bila na Pantovčaku, a ne na Hrvatskom vojnom učilištu gdje se inače održava.

Presedan je i da ministar obrane Mario Banožić nije pozvan na promociju. Na pitanje zašto se svečanost održava na Pantovčaku, a ne na Hrvatskom vojnom učilištu iz Ureda predsjednika poručuju da je to tako zato što je predsjednik Milanović tako odlučio, Ministar i predsjednik posljednjih su tjedana u sukobu. Jučer je tako predsjednik ministra nazvao opuškom, a ministar predsjednika psihijatrijskim slučajem.

Banožić je komentirao novo priopćenje predsjednika u kojem se poziva na čl. 144 Ustava u segmentu obrane.

“Vidio sam to, svjesni su da su kršili zakon o obrani sada mene pokušavaju staviti u kontekst osobe koja krši zakon, mi ćemo to osporiti. U nedostatku jasnih dokaza, dolazile su uvrede, koliko sam vidio, podvlači stvari koje je on radio, jasno je kao dan, mogao je objasniti tvrdnju da kada je meni podnio zahtjev za produljenje da je čovjek kojeg je pripremao za nasljednika taj dan bio na Pantovčaku, to je bila smišljena akcija. On nema povjerenja u HV”, rekao je Banožić.

O jučerašnjoj promociji, kako će suradnja ići dalje?

“Neka se stvar vrati u zakonski okvir, od srpnja kada je donio famoznu odluku o počasno zaštitnoj bojni, ne može on mijenjati pravilnik koji dolazi kroz ulogu ministra. Dalje je išlo sve više i više, to je bila priprema za privatizaciju HV-a. Imate Zakon o obrani koji je on donio kao premijer. Ovo što radi predsjednik, jasno je stavio Hranja u ulogu provođenja svoje politike koja je okrenuta protiv cijele Vlade”.









Plenković kaže da ministar govori u svoje ime

Dobio sam Plenkovićevu podršku, teze da nemam podršku HDZ-a su spinovi koji ne stoje. Rekao sam da je vrijeme da ode, njegovo ponašanje nije dobra poruka za građane, sigurnosnu situaciju, međunarodno okruženje…”.

Nemoguće ga je opozvati, teško da će otići

“On je vodio kampanju da je predsjednik s karakterom, pokazao da je beskarakterni lik, vidljivo je da je u stanju u HV dovesti do toga da zapovjednici koji imaju svoj vojnički put, kao branitelji i časne osobe, izložiti da se moraju staviti u funkciju politike”.









Načelnik glavnog stožera mora izvršiti zapovijed predsjednika?

“Predsjednik je vrhovni zapovjednik, to piše u Ustavu, a ostalo se riešava Zakonom. Za Milanovića, ako je ikada imao potrebu koristiti od materijalnih resursa, trebao je poslati zahtjev Ministarstvu obrane. Ovi problemi su počeli kada je bilo jasno prikazano da je brodom otišao u Albaniju. U priopćenju Milanović govori o brojnim nezakonitim postupcima unutar sustava. Imamo inspekcijski nadzor nad Glavnim stožerom, argumentirano ćemo odgovoriti na sve prozivke u dopisu”.

U slučaju brigadira Burčula govori da je riječ o vašoj osveti

“Tu me pokušao uvući u svoju politiku. Bručul nije bio predviđen da ostane zapovjednik. Zatim dolazi do kontakta kada se osoba koju vide kao zamjenika pojavljuje na Pantovčaku, pokušavali su izvršiti pritisak na Ministarstvo. Da su htjeli ostaviti čovjeka, mogli su ga do godinu dana ostavili u službi, Milanović je provođenjem nasilna politike doveo u problem Hranja i Burčula. Hranju sam rekao da, ako se nije u stanju oduprijeti osobi koja ne poštuje zakon, da podnese ostavku. Plenković je samo pitao jesu li stvari u skladu sa zakonom. Mene neće nitko zastrašiti iako je Milanović to pokušao. Najčasnije bi bilo da ode i prestane sramotiti Hrvatsku. On se ne ponaša zdravo, ljudi se srame onoga što radi s vojskom. Nije to osobni rat, već se radi o poštivanju Zakona o obrani. Birani ste kao predsjednik, poštujte Zakon o obrani. Evo što je karma, dočekao ga je taj isti zakon, on pokušava biti kaktus, ne fikus, to pokazuje na meni. Uvrede su na osobnoj razini. On otkriva svoj konačni cilj, nakon kavice u Vukovaru s Penavom, koji je krajnja desnica, pokazuje da im nije interes boljitak Hrvatske. U stanju su sjedati oni koji su do jučer bili najgori neprijatelji”.

Rekli ste mu da je psihijatrijski slučaj

“Reagirao sam emotivno, nije mi žao što sam rekao, želim se samo ispričati Vukovarcima i Vukovarkama. Nisam taj dan želio davati izjave, no nakon salvi uvreda morao sam reagirati, žao mi je što se to dogodilo u Vukovaru. Ispričavam se osobama koje imaju psihičke tegobe, radi se o čovjeku koji je došao iskoristiti Vukovar za političku podlogu. Uvrede dolaze iz njegovih demona u glavi. U istu Slavoniju je dolazio i govorio ‘dao Bog da mu se ruka osušila ako ju zaboravi’, pola moje generacije je otišlo u njegovom mandatu”.

“Hranj se stavio kao instrument politike, on je časnik, očekujem da se tako ponaša. Časnik, ako krši zakone, rekao sam mu, nemoj biti. Jedino vidim da se vratimo u okvire Zakona o obrani, ponašajmo se na dobrobit HV-a, u stanju sam sutra sjesti s predsjednikom, rekao sam mu da bude muško i sjedne za stol. Ministar obrane je institucija”.

Rekao je da ne želi komunicirati s vama, već da je adresa Plenković

“To znači da nije muško”.

Kako će se riješiti ova situacija?

“Moramo se vratiti u zakonske okvire. Pogledajte izjave iz 2015., što su radili kada je Grabar Kitarović bila predsjednica. Milanović, ako mu se članak ne sviđa, tumači ga na svoj način ili ga ignorira. Zakon je sam donio”.

9. studenog je Vijeće na nacionalnu sigurnost, što će biti nakon toga?

“Očekujem da se podvuče crta, pokazat ću materijalno ulaganje u vojsku. Treba donijeti zaključak da predsjednik mora poštovati Zakon o obnovi. Premijer ima nultu stopu na nepoštivanje Zakona”.

Zašto je bilo sporno da vojnici mogu prijeći granicu i otići u Bugojno?

Počasno-zaštitna bojna je trebala biti tamo, no Zakon je jasan, ja sam taj koji potpisuje odluku o prelasku granice u počasno-ceremonijalnim potrebama. Odluka je došla od predsjednika 17.3., Hranj je radio prema meni zahtjev, ja sam inzistirao da ga pošalju na Ministarstvo. Ured predsjednika je preskočio mene i išao na Hranja. Kako ću ja temeljem zakona napraviti odluku ako nemam zahtjev, imao sam prijedlog Ureda predsjednika. Milanović me ne voli jer sam član HDZ-a, on osporava moje zakonske ovlasti. Pozivam ga za stol, da sjedne, ali on to neće. On nikada nije bio dio HV-a, nema dana staža, ja sam čak bio ročnik. Bio je vojni obveznik, to ima svoju težinu, 1991. znate kako se mogla izbjeći vojna obveza. Ja, kao ročnik, kada sam izašao iz sustava vojske dobio sam određenu obvezu, 1991. zna se kako su postojali registri i tko je vojni obveznik”, rekao je Banožić.