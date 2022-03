BANOŽIĆ O PRIJETNJI U REGIJI! Stavio karte na stol, nema skrivanja: Sprema se modernizacija vojske, ‘naše obavještajna zajednica osluškuje’

Autor: N.K

Ministar obrane Mario Banožić gostovao je četvrtak na RTL televiziji gdje je govorio o obveznom vojnom roku i ostalim aktualnostima.

Na pitanje treba li uvesti obavezni vojni rok, Banožić nije bio precizan.

“Vojni rok, kada pitate bilo koju ciljanu skupinu, dobit ćete različite odgovore. U vojsci promišljamo o sposobnosti države za obranu i na taj način prije svega razgovaramo o podizanju samog broja dragovoljnih ročnika koji pristupaju dragovoljno s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti kojima će braniti državu”, kazao je.

Fali vojnika i tko je kriv?

Na konstataciju da se od njegovih kolega može čuti da se o tome razgovara, Banožić je kazao da su pristupi toj temi različiti.

“Moramo imati motiviranog vojnika, koji će razvijati svoje sposobnosti i ulagati u sebe, a i RH ulagati u njih”, kazao je Banožić.

S obzirom da je premijer ranije rekao ne vojnom roku, Banožiću je postavljeno pitanje hoće li premijer opet tako reagirati s obzirom na situaciju.

“Treba imati motiviranog vojnika. Najbolje je kada imate toliko jaku promociju u društvu da muškarci i žene su ti koji samovoljno dolaze sa željom da rade i da se razvijaju. Tako je lakše upravljati razvojem vojske, njihovom obukom, ali ulaze i u profesionalne sastave i imate zadovoljnog vojnika koji će ulagati u sebe”, kazao je.

Slijedom toga, nametnulo se pitanje zašto onda nemamo dovoljno motiviranih ljudi za vojsku. Rekao je kako svake godine planiraju 1000 vojnika i da će poraditi na komunikaciji tako da brojka bude veća.

Na pitanje zašto trenutno nema dovoljno motiviranih ljudi za vojsku, Banožić je kazao da svake godine planiraju do 1000 vojnika te da je sigurno da će raditi na komunikaciji da se brojka poveća.

Pričuvni sustav

Na pitanje može li ova ratna situacija u Europi dovesti do obveznog vojnog roka, Banožić poručuje kako je Hrvatska u NATO-u i da slijedom toga ima određene garancije te da “treba razmišljati ne samo o kvantiteti nego i kvaliteti vojnika”:

Banožić je komentirao i koliki je pričuvni sastav.

“Do 20 tisuća imamo razvrstano u pričuvnom sastavu, do 1000 ugovornih pričuvnika. Popunuli smo svih 12 postrojbi unutar Hrvatske vojske, do 18 tisuća ljudi je spremno, prolazili su vježbe dugi niz godina. Poremetio nas je u zadnje dvije godine lockdown. U 2021. smo odradili samo do 200 pričuvnih vojnika na vježbama, u 2020. je ta brojka zamišljena na 1200, ali to se nije dogodilo zbog covida”, kazao je.









“Obuke se rade na razini postrojbe kako su razvrstane pričuve. Na takav način se kroz obuke koje su se događale i koje bi pred ovakve situacije trebale biti većeg inteziteta, na tome radimo. Imali smo sastanak danas i podizanje pričuvnih sastava je jedna od spremnosti Hrvatske vojske”, kazao je.

Kada je riječ o zabrani letenja iznad Ukrajine, Banožić kaže kako bi to dovelo do više problema jer Ukrajina nije članica NATO-a.

Prijetnja u regiji?

Banožić je komentirao i postoji li strah da se sukob prelije u naše neposredno susjedstvo te što je s modernizacijom hrvatske vojske.









“Kada govorimo o regiji, obavještajna zajednica prikuplja podatke na dnevnoj razini, osluškujemo što se događa. Opasnost uvijek osjetite, prije svega u onome što bi se dogodilo kad bi se dogodilo. Mogu pohvaliti našu sigurnosno-obavještajnu agenciju jer vrijedno prikuplja podatke i predviđam određene protumjere. Kada govorimo o modernizacije Hrvatske vojske, cilj nam je da oformimo srednje pješačku brigadu, da osim Bradleyja nalaze se i drugi sustavi, jedan od njih je protuzračna obrana kratkog dometa i cilj je da se nabavi u periodu od 2023. do 2025. godine i da se ide na opremanje srednjeg dometa. Tu je razvoj radarskih sustava i dronova, jer kad vidite koliko dron može napraviti u ratovanju naravno da podupiremo i taj sustav”, kazao je Banožić.