‘BANOŽIĆ JE ŽRTVA MILANOVIĆEVOG PONAŠANJA’ Predsjedniku stigao brutalan udarac od legende SDP-a

Autor: D.V

Bivša ministrica obrane i bivša članica SDP-a Željka Antunović kontinuirano ne skriva nezadovoljstvo ponašanjem predsjednika Zorana Milanovića, a nije ga štedjela ni danas poručivši da je ‘Banožić je žrtva Milanovićevog ponašanja’.

“Moguće je i da sve završi na nekakav krajnje neprimjeren način. Cijeli sukob možemo promatrati iz tri aspekta. Jedan je aspekt onoga kako dvojica dozvoljavaju da se sve to prezentira javnosti. Tu moram spomenuti i predsjednika Vlade jer je ministar Banožić član Vlade i ovakva situacija u kojoj on nikako ne funkcionira s predsjednikom države, ako dođe do takve situacije bilo bi nužno i obavezno da se uključi predsjednik Vlade i da on svojim autoritetom pokuša uravnotežiti ove odnose i pokušati dovesti sve u normalu”, smatra Antunović.

“Opasnost prijeti, ovaj cirkus nije narušio sklad unutar oružanih snaga, no napravljena je velika šteta prema načelniku glavnog stožera. Hranj je dobar čovjek, bila sam jako zadovoljna kada su se usuglasili oko njegova postavljenja. Ovog trenutka s obje strane ide potkopavanje pozicije, narušen je autoritet. Dovodimo se u stanje da mislimo da je Hranj nekome bilo više sklon.

‘Politička svinjarija’

Doveli su ga u situaciju da bude između dvije vatre, između predsjednika i ministarstva. U svemu tome niti jedna niti druga strana ne vode računa u kakvoj je on poziciji, a on to mora nivelirati i spriječiti cirkus. S jednog brda se inate, pa ministru pukne film pa dolazi do ovoga što imamo sad. A te taštine kojima svjedočimo, radi se o ljudima kojima bi trebalo politički okrenuti leđa”, rekla je za N1.

“Sve to traje predugo. Pitanje je kako taj sustav uopće funkcionira. Sustav očito funkcionira zbog niže rangiranih dužnosnika. Nedopustivo je da se njih dvojica dovode u takvu situaciju bilo koga iz oružanih snaga. Po meni je to iskaz njihove potpune neodgovornosti za posao koji su izabrani da rade. Politički aspekt ovog sukoba je politička svinjarija svih koji su uključeni u ovo, to je ismijavanja građana ove zemlje, uz bezbrojne probleme s kojima se susrećemo”, zaključila je Antunović.