BANOVINU UPRAVO ZDRMALO, A ON SE ŠALI: ‘Dok ljuljaju se kontejneri ti da bu di bu da!’

Danas u poslijepodnevnim satima područje Banovine pogodio je potres magnitude 2.7 po Richteru.

Do potresa je došlo oko pet kilometra od Gline, a bio je na dubini od tri kilometra.

Građani tog područja osjetili su podrhtavanje, javlja EMSC. “Osjetilo se lagano treskanje, govore korisnici”, EMSC.

“Eto gaaa tisina nije dobra očito”, piše u jednom komentaru. Drugi se pak našalio i napisao “Dok ljuljaju se kontejneri ti da bu di bu da”, pritom se referirajući na popularnu pjesmu grupe Colonia “Ti Da Bu Di Bu Da”.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.7 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/Hx1lX6qGpK

— EMSC (@LastQuake) October 4, 2021