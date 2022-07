BANOVINU POGODIO POTRES, ‘BOŽE MILI, JAKO JE GRUNULO!’ Stanovništvo opet na iglama: Dugo nije ovako, ‘streslo se cijelo kontejnersko naselje’

Potres magnitude 4.0 pogodio je područje Siska i Petrinje oko 12,33 sati, javlja EMSC.

“Strasnik pokraj Petrinje jako grunulo vani stajali skoro ispala Bože mili”, javlja jedna svjedokinja. Svjedoci javljaju da se treslo kontejnersko naselje i da je jako dugo trajalo.

“Šta je ovo, dugo nije bilo tako jako”, “Kao bomba”, “Petrinja, pošteno streslo, preko 4 sigurno”, pišu uznemireni stanovnici.

🔔#Earthquake (#potres) M4.0 occurred 19 km W of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 12:33:08). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/av8x0ts0y3

🖥https://t.co/W1mziVa4qB pic.twitter.com/WbzuSlxLIY

— EMSC (@LastQuake) July 24, 2022