BANKA GA ODERALA PROVIZIJOM, NAKON ŠTO JE PRIJATELJICI UKRAJINKI HTIO POSLATI NOVAC: ‘Na kraju svega, nije ni dobila novac’

Autor: Dnevno.hr

Neki naši sugrađani koji su htjeli novčano pomoći izbjeglicama iz ratom pogođene Ukrajine su nakon brojnih poteškoća, otkrili kako to nije ni lako ni jednostavno.

Izgleda kako slanje novaca tim nesretnim ljudima znači izgubiti tonu živaca i popriličan iznos, a da se ne govori o tome kako nećete biti sigurni hoće li vaša uplata uopće doći na pravu adresu, točnije na karticu osobe kojoj šaljete, piše Slobodna Dalmacija.

Jedan Splićanin je tako u razgovoru za Slobodnu rekao kako je prijateljici koja je izbjegla iz Kijeva, a koja sada živi u jednom izbjegličkom kampu u Bugarskoj, htio poslati 300 eura kako bi ona i kći kupile osnovne namirnice, ali mu to ni uz najbolju volju nije uspjelo.

“Najprije u splitskoj poslovnici moje matične banke morate uvijek doći do 16 sati, a ako dođete poslije, oni vam ne mogu provjeriti možete li uopće realizirati uplatu. Ako dođete i prije, niste sigurni da ćete taj dan doznati možete li za Ukrajinu uplatiti novac, a posebna je priča ako dođete petkom. Do ponedjeljka računajte da ste “mrtvi” i vi i vaša uplata. Rat bukti, izbjeglice gladuju, a banka radi kao da se to njih ništa ne tiče”, govori Splićanin koji je novinarima poslao faksimile uplate koju njegova prijateljica na kraju nikad nije dobila.

“U banci mi konačno kažu da je uplata moguća, ja dolazim i uplaćujem tih 300 eura na prijateljičin račun u JSC CB Privatbank, te plaćam proviziju za transfer novca u iznosu od 190 kuna. Sretan što sam pomogao, odlazim kući i obavještavam prijateljicu, koja mi zahvaljuje i raduje se novcu, koji joj u biti nikada neće doći. Dva dana nakon uplate dobivam poziv službenice iz ‘moje’ banke, koja me obavještava da mi je novac vraćen na račun jer ih je Intermediary Bank iz Frankfurta, posrednička banka za uplatu na IBAN i Swift ove moje prijateljice, obavijestila da se transfer novca ipak ne može realizirati. I da sreća bude veća, službenica mi je rekla da su mi i Nijemci uračunali svoju proviziju od 25 eura, koju su odbili od moje uplate, i da je to u biti to”, objašnjava ovaj Splićanin.

Izgubio 5o eura ni za što

Kad je bankovnu službenicu pitao kako je mogao ostati bez 50 eura za uplatu novca koji nikad nije došao do korisnika, gospođa ili gospođica rekla je da je to tako, odbivši mu poslati poruku na e-mail, kako bi imao pismeni trag o svemu ovome.

Rekla je “dođite u banku” i razgovor je završio, kaže ovaj razočarani čovjek.

Prijateljica mu, unatoč faksimilu poruke, ne vjeruje, pa u lošem Google translateu preko WhatsAppa dobiva od nje poruku “je li to bankovna prevara”, što ga posebno ljuti. Prijateljica mu je poslala poruke u kojima kaže da njezina banka kaže da o toj uplati treba pitati uplatitelja i njegovu banku gdje je uplatio novac i da oni tu ne mogu ništa pomoći. Znači, 300 eura nije otišlo, a čovjek je izgubio 50 eura ni za što. Kaže da će prijateljici opet poslati 300 eura, ali to će ga doći kao svetog Petra kajgana.

U ponedjeljak će prijateljici novac poslati preko Western Uniona, gdje je potrebno u podacima staviti samo njezino ime i prezime i zemlju gdje se trenutno nalazi, a to je Bugarska.

“Novac joj moram uplatiti preko Western Uniona u kunama, a ona će ga dobiti u bugarskim levima, ako ga uopće dobije. A i lev obračunavaju po nepovoljnom principu obračuna kao i kuna – euro. Dakle, uopće ne mogu izračunati koliko ćemo i ja i ona izgubiti, ali nešto od tog novca ipak će joj doći”, govori čovjek pitajući se zašto ukrajinske vlasti građanima koji su morali izbjeći 2014. godine iz Donjecka i Luganska nakon okupacije tih teritorija od strane Rusije i dalje ostavljaju u bankovnim podacima njihove stare adrese.

“Znam, time ne priznaju legalitet okupacije ili okupatora, ali ja mislim da se baš u toj adresi, koja je kod moje prijateljice u Lugansku, stvara problem za sve ovo o čemu govorim”, smatra ovaj Splićanin.