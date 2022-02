‘BANDIĆEVCI’ SE NEMAJU NAMJERU PREDATI: Stranka pokojnog gradonačelnika je preživjela! Tomaševićev savjetnik okuplja nove ljude

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Iako se činilo kako će nakon smrti dugogodišnjega zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića njegova Stranka rada i solidarnosti potpuno nestati s lokalne političke scene, na kojoj više nisu vladajuća opcija, izgleda da se ‘bandićevci’ nemaju namjeru predati. Već se neko vrijeme njihovim u redovima ne spominje nesuđena gradonačelnica Jelena Pavičić-Vukičević koja se povukla iz politike, ali je zato u gradskoj politici i dalje aktivan pročelnik Ivica Lovrić. Nekadašnji Bandićev vjerni suradnik i sada se nalazi na poziciji savjetnika novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a premda radeći za Tomaševića zarađuje više od 15 tisuća kuna mjesečno, Lovrić je nedavno osobno potvrdio kako financijski podupire prosvjedne akcije roditelja-odgojitelja, čiji je status u pitanje dovela nova gradska vlast.

Senzibilna i ambiciozna

Dok se nova vlast muči s Bandićevom ostavštinom, ali i vlastitim neiskustvom, Lovrić s novim šefom Stranke rada Slavkom Kojićem i nekolicinom operativaca po terenu nastoji pomladiti i oporaviti stranku koja se oslanjala uglavnom na lik i djelo pokojnoga gradonačelnika. Uz to što ‘bandićevci’ stranku nastoje regenerirati obilaženjem ogranaka po gradskim četvrtima i rubnim dijelovima grada, koji i jesu slovili kao biračka baza pokojnoga gradonačelnika, Stranka rada i solidarnosti pokušava se oporaviti i preko novih, mladih članova. Značajnu ulogu u Bandićevoj stranci ima profesorica Gordana Rusak sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koja u stranci obnaša dužnost potpredsjednice te stoga nerijetko o raznim gradskim temama gori uglavnom za lokalne medije. Na glasu je kao senzibilna i ambiciozna žena, koja ima velikog sluha za ljudska prava, ali i kao bivša saborska zastupnica koja se parlamenta domogla na listi Mosta još prije nekoliko godina, nakon toga u Saboru se učlanila u HSLS-ov zastupnički klub još u mandatu Darinka Kosora te se u konačnici priklonila Bandiću jer je u tom Kosorovu klubu ionako djelovala kao nezavisna zastupnica.

Kako je u Bandićevu timu bilo podosta dama, tako su i nove, stranačke, mlade snage upravo djevojke. Nedavno su ‘bandićevci’ na društvenim mrežama predstavili Luciju Topolovec. Riječ je o najmlađoj zastupnici u Gradskoj skupštini koja se na konferenciji za novinare na kojoj su joj se pridružili Nenad Predovan i nekadašnji “Bandićev policajac” Marijan Tomurad izrazila razočaranje Tomaševićevim odnosom prema mjerama za pomoć mladima jer se na dnevnom redu nisu našle nikakve konkretne točke koje bi bile namijenjene mladima. Jedna od mlađih članica Glavnog odbora Stranke rada je i 26-godišnja Anamarija Ivančević, koja se također nedavno predstavila na društvenim mrežama.

“Kao mlada i obrazovana osoba sa žalošću promatram u kojem smjeru ide moj grad. Grubo odgurnuti majke i očeve odgojitelje i zgaziti njihova stečena prava jednostavno je nerazumljivo i neprihvatljivo. Pozivam vas da podržite roditelje-odgojitelje jer i njihova će djeca jednog dana i meni i vama odvajati za mirovine. Najmanje što ja sada mogu učiniti, isto tako i vi, jest to da se uključimo u javno savjetovanje protiv bezobzirnog ukidanja stečenih prava korisnika mjere roditelj-odgojitelj”, poručila je Ivančević.

Spomenimo kako je predsjednik Kluba Stranke rada i solidarnosti Nenad Predovan, koji je također pozvao roditelje-odgojitelje da se odazovu na savjetovanje. Ne spominje se danas na društvenim mrežama Bandićeve stranke ni Natalija Prica ni neke od njegovih prvih i najbližih suradnica. Iako se jedno vrijeme govorilo da bi Prica mogla biti predsjednica stranke čiju je mladež prije nekoliko godina pokretala, a onda i vodila, njoj anonimnost, nakon svega što je prošla, ide na ruku te se nakon obranjenog doktorata posvetila svojoj prvoj ljubavi – stomatologiji.

Dok Prica popravlja zube, Lovrić i Kojić očito pokušavaju poboljšati imidž Stranke rada i solidarnosti koja ni na prošlim parlamentarnim izborima nije briljirala pa danas nemaju niti jednog zastupnika u Saboru, iako je Bandić svojedobno svojim maherskim potezima svoje zastupnike pretvarao u žetončiće kojima je ucjenjivao premijera Andreja Plenkovića. Upravo se u njega uzdaju u Stranci rada jer kako kažu, baš o aktualnoj Vladi ovisi Tomaševićev rejting. Naime, poznato je da će nova vlast bez financijske injekcije iz Plenkovićeve vlade teško upravljati gradom i pokrpati sve probleme, stoga se dio suradnika pokojnoga gradonačelnika nada da bi im premijer mogao pomoći tako što će platformi Možemo u glavnome gradu zavrnuti pipu.

Projekt sortirnice

Ta nadanja možda bi doista i imala smisla da Tomašević već uvelike nije otpočeo s čistkom Bandićevih kadrova sa svih zvučnih i manje zvučnih pozicija u gradskoj upravi. Otkazi u Zagrebačkom holdingu tek se trebaju provesti, slična situacija navodno prijeti i ZET-u, a uza sve to, Tomašević je navodno spreman nadigrati zagrebačkog kralja otpada Petra Pripuza gradnjom sortirnice vrijedne 391,920.000 kuna, koja će moći godišnje progutati čak 120.000 tona otpada.

Kako svjedoče Tomaševićevi suradnici, sortirnica bi se trebala početi graditi najkasnije početkom iduće godine, no cilj je s tim projektom krenuti što prije jer je dokumentacija već pripremljena, baš kao i zemljište. Naime, sortirnica će se graditi na mjestu propalog Diokija, na 100.000 četvornih metara, a za taj proces već je riješena i lokacijska dozvola. Sredinom lipnja navodno se kreće u pribavljanje građevinske dozvole, a zatim ide i javna nabava za izvođače radova. Nikne li doista u Zagrebu sortirnica, bit će to prvi ozbiljan i velik pothvat novog gradonačelnika, koji se zainteresirao i za gradnju Dinamova stadiona. Ako mu i to uspije, pomlađivanje Stranke rada i briga za roditelje-odgojitelje teško da će pomoći suradnicima pokojnoga gradonačelnika da se opet vrate u ozbiljniju političku igru, međutim, s Tomaševićem ništa nije nemoguće jer je već sada vidljivo da mu rejting počinje padati pa na koncu, ako kani zadržati poziciju i nesmetano vladati, umjesto govora i najava, mora konačno početi ‘delati’.