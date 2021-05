BANDIĆEV ŠEF KVARTA U PROBLEMIMA! O niti mu visi novi mandat vijećnika kvarta u kojem navodno godinama ni ne živi, plaću je dobivao

Autor: M.V.

Preduvjet da neka osoba bude gradski vijećnik te predsjednik nekih od kvartova je da u istom prebiva, odnosno da ima prebivalište, a kako javlja Index, Željko Jeger, donedavni predsjednik zagrebačke četvrti Stenjevec te član Glavnog odbora stranke Milan Bandić 365, Stranka rada i solidarnosti, sudeći prema riječima susjeda, stanuje na Vrbanima, a ne u Stenjevcu.

Štoviše, policija je nedavno provjeravala njegovo prebivalište pa ističu kako su o svim utvrđenim činjenicama izvijestili druge nadležne službe Policijske uprave zagrebačke, što znači da s prebivalištem nešto ne štima. Jeger inače, u imovinskoj kartici ima upisan stan u Stenjevcu, ali i na Vrbanima čije vlasništvo doduše dijeli s djecom.

U Službenom glasniku Grada Zagreba piše da mandat gradskog vijećnika prestaje s danom prestanka prebivališta, a iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu ističu kako su zatražili očitovanje od Jegera, a da je on istaknuo kako od 1995. godine ima prebivalište i boravište u Stenjevcu. Gradski je ured od MUP-a zatražio i Uvjerenje o prebivalištu.

Vijećnički mandat

Jeger inače ide i na drugi mandat za gradskog vijećnika, a na tom mjestu prima plaću od 7.750,50 kuna bruto te ima pravo korištenja poslovnog automobila. Jeger je do isteka mandata, kako tvrdi, vozio Opel Corsu.

Što se tiče samog prebivališta, govori kako u Stenjevcu boravi već 20 godina. “Tamo je jedini stan koji ja imam. Razumijete me? Jedini stan koji je moj, to je taj. Ja nemam drugi. To je jednostavno utvrditi”, rekao je, no jasno je da posjeduje i onaj u Vrbanima. On sve optužbe pripisuje predizbornim kampanjama. “Idu izbori, sve je meni jasno, ali šta je previše, previše je. Baš su našli pravoga di će se crkvi molit. Ja vam kažem kako je. Nemam ja diskusije. Nema potrebe stvarat afere tamo gdje ne postoje, pogotovo zbog obitelji, zbog svega”, zaključuje.