BANDIĆA NEMA, A NJEGOVE LJUBIMICE BEZ ZAŠTITE! Glavna među njima kreće u sječu: Prica s kojom je bio do kraja dobit će poseban tretman

Autor: Iva Međugorac

Oči aktera zagrebačke političke scene, ozbiljno uzdrmane smrću dugogodišnjega gradonačelnika Milana Bandića, uprte su u drugi krug svibanjskih lokalnih izbora. Upravo će se u tom drugom dijelu izbora odmjeravati snage između dvaju potencijalnih gradonačelnika i Bandićevih nasljednika, jer prve procjene pokazuju kako će se u drugome krugu voditi prava borba. Ako je vjerovati anketama, u drugi krug ulazi prvi čovjek platforme Možemo, mladi aktivist Tomislav Tomašević, deklarirani ljevičar na kojega juriša vojska kandidata, onih lijevih, desnih, pa i kandidata centra.

Taj bi drugi krug, prema predviđanjima analitičara, za Tomaševića mogao biti kritičan, osobito ako u njega uspije ući netko od konzervativnijih kandidata jer će tada desno biračko tijelo u svakom slučaju glasati protiv njega, nastojeći se izboriti za to da on kao ljevičar ne postane zagrebački gradonačelnik. Uđe li s njim u drugi krug Bandićeva aktualna zamjenica Jelena Pavičić-Vukičević koja je u kampanju tek ušla, njegove bi šanse za pobjedu mogle biti još skromnije.

Naime, ova dugogodišnja suradnica pokojnoga gradonačelnika mogla bi, prema projekcijama njezinih suradnika, privući stotinjak tisuća Bandićevih birača. Osim toga, kako se ideološki nije deklarirala, a u kampanju je tek krenula, očekuje se da bi Pavičić-Vukičević mogla privući i dio neodlučnih birača, pa i birača s političkog centra koji smatraju da Tomaševiću nedostaje političkog, operativnog i upravljačkog iskustva.

Prisni odnosi

Tog iskustva Bandićevoj suradnici ne manjka, od njega je učila više od deset godina. Bez obzira na to, njezine upravljačke metode neće biti poput onih kakvima se gradonačelnik služio, uvjereni su ljudi koji su je okružili nakon Bandićeve smrti. Međutim, treba napomenuti kako im nije najbolje sjeo angažman Ivice Lovrića u kampanji potencijalne gradonačelnice, koja je taj potez povukla bez konzultacija s čelnim ljudima stranke.

To što nekima u stranci Lovrićev angažman nije prihvatljiv, Pavičić-Vukičević ne zabrinjava previše, uvjerena je da ima pravo sama izabrati svoje saveznike. Dok ona svoje saveznike bira, vjerni Bandićevi suradnici razmišljaju o novim karijerama, mirovini i odlascima, a dobar dio njih zabrinut je za svoj opstanak te se pitaju što će biti s njihovim radnim mjestima ako Pavičić-Vukičević uspije realizirati svoje ambicije. Tih pitanja nema Natalija Prica, njoj je jasno da s Pavičić-Vukičević neće imati ni približno prisan odnos kakav je imala sa svojim zaštitnikom Bandićem. Ove dvije Bandićeve miljenice zapravo nikada nisu uspijevale pronaći zajednički jezik.









Dok jedni tvrde da Pavičić-Vukičević s Pricom nije ni pokušavala uspostaviti korektne odnose, drugi kažu kako je za to odgovorna sama Prica jer je pred Bandićem nerijetko kritizirala njegovu dugogodišnju suradnicu nazivajući je nelojalnom i nestručnom. Razumljivo je da joj je to Pavičić-Vukičević zamjerila jer je uz Bandića stajala čak i onda kada mu je bilo najteže, dok je boravio u Remetincu. No sve i da ju nije kritizirala, Prica bi teško ostala u njezinu timu jer potencijalna gradonačelnica nije sasvim sigurna ni u njezine stručne kompetencije, koje Bandića nisu previše brinule. Bilo mu je dovoljno da ga ova bivša misica prati u stopu, što je ona vjerno godinama činila.

Druga Bandićeva suradnica s kojom Pavičić-Vukičević nikada nije uspijevala pronaći zajednički jezik je Ana Stojić-Deban, šefica Holdinga, čiji je rad nerijetko komentirala i kritizirala, otvoreno iznoseći svoje stavove čak i pokojnom gradonačelniku. Pavičić-Vukičević smatra da na čelo toga gradskog giganta treba doći netko stručan i iskusan te da se treba povesti računa o zapošljavanjima u Holdingu, a to je nešto na što se Bandić nije previše osvrtao jer je znao da, dok ima poslova za rodbinu i prijatelje, ima i pobjeda na izborima. No ako Pavičić-Vukičević preuzme kormilo grada, vrlo je izgledno da za aktualnu šeficu Holdinga u njezinu timu neće biti mjesta.

S ostalim najbližim Bandićevim suradnicima situacija je raznolika. Sam se iz njezina tima isključio Zvonimir Šostar, koji se u politiku nema namjeru petljati, a upućeni svjedoče kako razmišlja i o umirovljenju. U mirovinu će gotovo sigurno jedan od Bandićevih najvjernijih suradnika, pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, no ne i Miro Laco koji s Pavičić-Vukičević ima korektan odnos. S Jelenom Pavičić-Vukičević nije bio dobar Slobodan Ljubičić Kikaš, koji se u posljednje vrijeme bio distancirao i od Bandića, no posljednjih dana postao je vrlo važan stup njezine kampanje, njegovim utjecajem u timu je ostao Boris Malešević, a kako su u međuvremenu angažirali Božu Skoku, sada imaju dva PR stručnjaka.









Sa svim svojim suradnicima Bandić je nastojao njegovati korektne odnose, no titulu najvjernijeg ipak je nosio samo jedan – Pavle Kalinić. On s Pavičić-Vukičević ima korektne odnose, no nije u njezinu najužem timu. Uz Kalinića, među najdugovječnijim Bandićevim suradnicima je i Slavko Kojić, on s Jelenom Pavičić-Vukičević nije na ratnoj nozi, ali, kako ističu oni koji ga poznaju, upravljanje gradskim financijama do te ga je mjere iscrpilo da i on razmišlja o umirovljenju i odlasku iz politike. Isto tako, Pavičić-Vukičević na svoju bi ruku mogla ispratiti i Roberta Ljutića s pozicije jer se ne želi vezati uz Bandićeve kadrove čije su karijere obilježile afere – iznimka je očito Lovrić. Doduše, Lovrić joj je dobar prijatelj, što se za Ljutića, koji je jedno vrijeme bio i Bandićev tjelesni čuvar, ne može reći.

Čudna sudbina

Suradnja s Pavičić-Vukičević ne zanima ni moćnu Bandićevu šeficu zagrebačkoga gospodarstva Mirku Jozić. Premda gradonačelnikova zamjenica s njom nikada nije ulazila u konflikte, Jozić nije pretjerano sklona njoj kao potencijalnoj gradonačelnici pa je razumljivo da njih dvije neće surađivati.

Iako u osmom desetljeću života, od politike nema namjeru odustati Bandićeva suradnica Ana Stavljenić-Rukavina, neformalna šefica zagrebačkog zdravstva i bivša ministrica koja sudjeluje u nizu upravnih vijeća. S Pavičić-Vukičević ima kvalitetan odnos pa joj ostanak u političkim vodama ne bi trebao biti problem.

Ako ne postane gradonačelnica, Pavičić-Vukičević za sebe ima rezervni plan, pridružit će se suprugu i kćeri u Švedskoj, u kojoj oni žive posljednjih godina, a u toj skandinavskoj zemlji Bandićeva zamjenica trebala bi nastaviti svoju znanstvenu karijeru.