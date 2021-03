TKO JE TO BANDIĆA PROGLASIO POČASNIM GRAĐANINOM: Sklapao je poslove s obrtom svoje supruge pa tvrdio da je time ‘uštedio novac gradu’

Autor: Ines Brežnjak

Grad Vrbovsko posljednjih je dana jedna od gorućih tema u javnom prostoru, i to zbog niti manje niti više – pokojnog Milana Bandića. Naime, u tom su goranskom gradu odlučili odati počast svojem prijatelju, pa su tjedan i pol nakon njegove smrti Bandića posthumno proglasili počasnim građaninom tog grada.

Taj je potez izazvao salvu reakcija u široj javnosti, ali i u ovom gradu.

Ova je odluka na gradskom vijeću izglasana s 12 glasova za, četiri protiv te jednim suzdržanim. Ideja da se Bandić proglasi počasnim građaninom došla je od gradonačelnika, Dražena Mufića.

‘Bio je prijatelj grada’

"Da li je bilo nekih loših stvari oko Bandića? Ne znam. Ono što ja znam su one dobre, a to je da je on pomagao kad nitko drugi nije, a to mu nije bilo u opisu radnog mjesta. Ima li smo nekoliko nevremena, vjetroloma, u kojima je uskočio u pomoć. Što drugo govori o njegovoj brizi nego da je on nas posjećivao, a gradonačelnik Rijeke, u istoj županiji u kojoj smo i mi, to nije činio", izjavio je za Večernji list Mufić.









Mufić je u jednoj svojoj drugoj izjavi dodao da je gradu više od dvadeset godina pomagao na različite načine: od pomoći pri uređenju nogometnog igrališta, svlačionica i brojnih hortikulturnih aktivnosti pa do posljednje vrijeme iskazanih inicijativa vezanih uz pomoć turizmu, a kazao je da je pomagao i drugim dijelovima Gorskog kotara.

Dio oporbe u gradskom vijeću burno je reagirao na dodjelu priznanja, pa je tako Nedeljko Kovačević kazao “da je ova nagrada nečasan čin i uvreda onim vrijednim i kvalitetnim ljudima s područja Grada Vrbovskog koji nikad nisu dobili tu ni bilo koju slično vrijednu nagradu, a zaslužili su je”.

Pomeo konkurenciju na izborima









Muftić je kao nezavisni na čelu grada dva mandata, a 2017. godine pobijedio je u prvom krugu s 53,76 posto glasova.

“Izuzetno sam zadovoljan što su birači na cijelom području Grada Vrbovskog prepoznali i novim povjerenjem nagradili naš rad i aktivnosti koji su u protekle četiri godine Vrbovsko izvukle iz beznađa. Ova pobjeda je rezultat svega do sada učinjenog na otvaranju novih radnih mjesta, razvoju gospodarstva, izgradnji infrastrukture te nizu uspješno realiziranih projekata”, kazao je nakon pobjede na izborima 2017. godine.

Muftić je inače diplomirao šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1987. godine, kad je i zaposlen Goransko-primorskom ŠG Delnice. Osnivanjem JP “Hrvatske šume” dipl. ing. Dražen Mufić imenovan je revirnikom u Šumariji Vrbovsko, s time da je tijekom 1996. neko vrijeme vršio dužnost upravitelja šumarije. Od 1. siječnja 1997. godine premješten je u UŠ Delnice na radno mjesto rukovoditelja Komercijalnih poslova.

Platio kaznu zbog supruge









Mufić je 2019. godine morao platiti 15.000 kuna kazne jer je bio u sukobu interesa zbog poslovanja Grada s obrtom njegove supruge. Naime, grad je u razdoblju od 2014. do 2017. više je puta surađivao s Dijanom Mufić, s kojom su sklopljeni poslovi ukupne vrijednosti od 144.374 kuna.

Nakon što je kazna ‘kasnila četiri godine’, gradonačelnik je rekao da ne smatra da napravio išta loše.

Istaknuo je tada da je ponuda obrta njegove supruge bila najpovoljnija te da je “potpisivanjem ugovora s njom zapravo gradskom proračunu uštedio novac”.