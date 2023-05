‘BANDIĆ PODMEĆE LEŠEVE NA PATOLOGIJI!’ Vrhunski bezobrazluk Tomislava Tomaševića: ‘Poruka je jasna, nemojte dirati u nesposobnost Možemo’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Šušak im je kriv što Hrvatska postoji

Gojku Šušku su, na 25. obljetnicu smrti, počast među ostalima odali dezerteri, ratni profiteri, detuđmanizatori i Vlada koja financira medije koji pišu kako je to jedan ratni zločinac. Ne, nije Šušak bio bez svojih grijeha, ali nemoguće je naglasiti koliko je važan bio. Dovoljno je da pokušate zamisliti Banožića u takvoj situaciji: Hrvatska je nepriznata, međunarodna zajednica uglavnom podržava Miloševića jer ne želi cijepanje suverene države, oružja nema, saveznika još manje, a Srbi su okupirali trećinu Hrvatske i nadiru dalje. Što bi on učinio, tukao Srbiju dugoročnim raketama? Dovoljno je, uostalom, pogledati kako su prije njega u toj fotelji, ministra obrane, prošli Šime Đodan i Luka Bebić.

H-alter je ljut, kažu da je “Šušak neosuđeni ratni zločinac”. Taj H-alter financira ista vlada koja će se okupiti na komemoraciji Šušku. Nije mi baš jasno što je to “neosuđeni ratni zločinac”, ali je prilično jasno da živimo u vremenima kad halteri i tange, što bi rekao Thompson šišmiši i vrane, obilno financirani od države, blate čovjeka koji je uz Tuđmana i nekolicinu generala svakako najzaslužniji što danas ne žive pod Vučićem i Šešeljem. Ako bi uopće bili živi, što nije baš sigurno. Šušak im je kontroverzan, a najzaslužniji što Hrvatska uopće postoji – Tito. Koji uopće nije kontroverzan, Goli i Bleiburg su nebitni detalji. No svi oni koji su se Šušku i dok je bio živ izrugivali, kao neukom i priglupom, k tomu hercegovačkom (najveći grijeh!) pizza-majstoru (studirao je matematiku, fiziku i završio poslovni manadžment), nikad nisu shvatili zašto se jedan od nekolicine najmoćnijih ljudi svijeta, američki ministar obrane William Perry, onako emotivno i s dubokim poštovanjem oprostio od Šuška, rekavši kako je “za Hrvatsku bio presudan u uspostavi slobode, a za Sjedinjene Države za uspostavu mira i stabilnosti na ovom prostoru. Ono što je Shakespeare rekao u jednoj svojoj drami o jednom velikom Rimljaninu kažem danas za jednog velikog Hrvata: otišao je čovjek kakva više nećemo vidjeti”. Šuškova je velika kvaliteta bila što je bio čovjek od malo riječi, ali čovjek od riječi i osobnog integriteta. Za Amerikance to su najviše vrijednosti. Bez njega ne bi bilo američke podrške, bez nje ne bi bilo Oluje. Oni su prezirali balkanske političare koji su u bizantinskoj tradiciji samo gledali gdje će koga, najradije Amerikance, prevariti, smuljati, spletkaroše. Šušak nije bio spletkaroš, poput Miloševića koji je upravo zato izgubio početnu naklonost Zapada. Šušak ih je pridobio, snagom karaktera. Možemo mi govoriti o tome da se u MORH-u dijelilo ovako i onako, mimo papira i procedura, i da je bilo i korupcije i dogovora ispod stola, sve je to legitimna kritika (iako je u ratu teško raditi po knjizi!), ali ne smeta onima koji ga i danas blate to ni “ratni zločini”. Smeta im njihov poraz. Završimo ovo riječima Williama Perryja, koji je citirao Theodorea Roosevelta: “Zaslužan je čovjek koji je doista na poprištu, čije je lice obilježeno prašinom i znojem i krvlju, koji srčano ustraje, koji poznaje zanose, koji poznaje odanost, koji sebe troši za vrijedan ideal. Njegovo mjesto nikad neće i ne može biti s onim plašljivim dušama koje ne poznaju ni pobjedu ni poraz.”





Jarun samo za mlade i zdrave

Tomislav Tomašević se slikao uz one koji kuhaju i dijele grah – jer, kaže, on nije populist poput Bandića, nije to njegov stil. Drugim riječima, ne zna skuhati grah, aktivisti to ionako ne jedu, nije fensi ni vege, a ima i glutena. A prije toga je sav ponosan predstavio obnovljeni Jarun. Koji izgleda isto kao i neobnovljeni Jarun, osim što je smanjen broj parkirnih mjesta unutar Jaruna, a povećan na ulazu u Jarun, i što je proširena biciklistička staza. Promet automobilima unutar ŠRC-a bit će zabranjen svakog zadnjeg vikenda u mjesecu, a od iduće godine i potpuno.

Možete biti oduševljeni time ili zgroženi, ali činjenica je da je time Jarun postao rekreacijska zona samo za mlade i zdrave, dok se obitelji s malom djecom, stariji ljudi, invalidi i svi oni koji ne mogu prepješačiti pet kilometara da bi obišli jezero pješice mogu pozdraviti s popularnim roštiljanjima na Jarunu i šetnjama uz jezero. Da Jarun ima nekoliko ulaza, to bi još imalo smisla, ali jezero je ogromno, a ulaz samo jedan. Vjerojatno će rezultat biti nevjerojatna gužva na onom dijelu ŠRC-a neposredno uz ulaz i potpuno prazan onaj dio na suprotnoj strani, do kojeg vam treba oko sat vremena pješice, računajući i povratak. Što će vjerojatno rezultirati odustankom tamošnjih ugostitelja od zakupa.

To je prilično diskriminirajuće od woke gradonačelnika, naročito spram obitelji s malom djecom. Ne pada mi na pamet nositi svoju četverogodišnjakinju pet kilometara, ona je pak premala da bi ih prehodala, a prevelika je za kolica. A ne možemo ni preplivati na drugu stranu. Ali nekako smo se naviknuli na to da se oni bore protiv diskriminacije samo nekih, neke druge je poželjno diskriminirati.

Ali ni onima drugima nije prejednostavno. Jer ni dosad nije bilo mjesta za parkiranje automobila ispred Jaruna, za one koji nisu htjeli platiti ulazak u ŠRC autom, pa bi ga radije ostavili ispred rampe i prošetali uz jezero, kao što sam uostalom i sam radio dok nije bilo djece. Sad će nastati još veći kaos ispred stambenih zgrada na Jarunu, gdje ionako nema dovoljno parkirnih mjesta ni za stanare. I kako će sad ljudi nositi hranu i gajbe piva do kućica koje baš nisu blizu ulaza? Autobusom? Biciklom? Ah, jednostavno je: srušeno je pola kućica za roštiljanje s južne, dalje strane, tako da je problem riješen. Kako će roditelji koji voze djecu u sportske klubove (veslanje, trčanje, kajak/kanu, jedrenje) riješiti problem nije posve jasno, ondje je i zagrebački računalni savez koji ima prostorije za tečajeve za djecu. Jedina utješna stvar je što na Jarunu više neće biti cajki jer takvi klubovi obično niču samo tamo gdje do samog ulaza možete autom: mora se vidjeti nabrijana pila u kojoj ste došli. Manje je utješna što će se to zlo raspršiti po drugim dijelovima grada. Problem s Možemo je što su klimatski dogmatici: auto – loš, makar bio i električni, bicikl – dobar. Konkretni građani s konkretnim potrebama su nebitni. Oni će vjerojatno ipak ubuduće radije odlaziti u shopping-centre nego na Jarun. Možda i na Bundek, na kojem, otkako ga je Bandić uredio, auta nema i ne treba ih ni biti jer je dovoljno malen da ga se može obići pješice. Dok se ne sjete zabraniti promet automobilima u cijelom gradu, što je i krajnji cilj. Ionako su gužve takve da se s kraja na kraj grada brže stiže pješice, za oko dva sata. A možda se ostvare i želje Tomaševićevih fanova: komentar jednog od njih na tu vijest glasi, prenosim bez ispravljanja pravopisa, “jarun bez automobila je dobra ideja, ali bi trebalo uvesti i jarun bez kozo*eba iz hercegovine, da imamo neku zonu di te gadove ne moramo gledat i slušat njihovo meketanje”. Ako mislite da takvi primitivni komentari potpadaju pod sankcioniranje zbog “govora mržnje” inače uvijek budnih internetskih cenzora, griješite. Uglavnom, ako se to sve ostvari, i grad bez auta i grad bez doseljenika, na kraju će u Zagrebu ostati živjeti samo Tomašević i njegov pas. A i to samo dok se Tomašević ne dosjeti da je i on iz BiH.

Bandić podmeće leševe na patologiji

No nije Jarun problem za Tomaševića. Ne još. Problem su leševi iz ormara, doslovno. Oni koje je netko snimio na podu bolnice Sveti Duh, gdje je Tomašević postavio svoju, beskrajno nesposobnu ravnateljicu, Anu Mariju Šimundić.

Nakon što su iscurile snimke raspadajućih tijela za koja nema mjesta u hladnjaku patologije Svetog Duha, prema tvrdnjama onog tko ih je poslao starih nešto više od dva tjedna, bolnica je prvo poručila da se zbog nedovoljnog broja hladnjaka tijela preminulih moraju, dok se ne oslobodi hladnjak, privremeno smještati u prostoru mrtvačnice. Problem nije nepoznat: “Mi smo nekoliko puta slali upozorenja, tražili da se nešto poduzme, ministar je razgovarao i s ravnateljicom i s gradonačelnikom, ali očito je da postoji problem vodstva bolnice koje je po svemu nesposobno”, rekao je državni tajnik Ministarstva zdravstva, Tomislav Dulibić.

Minimum neke pristojnosti gradskih vlasti bio bi pokriti se ušima, ispričati se i smijeniti smjesta ravnateljicu, s obzirom na to da nije riječ o izoliranom slučaju. Djelatnici već dugo upozoravaju na smrad leševa. Ministru zdravstva i inspekciji upućuju dopise u kojima se opisuje situacija nepodnošljiva za njih i opasna za zdravlje. Tvrde da je u mrtvačnici temperatura 25 stupnjeva, klima-uređaja nema, hladnjaka nema dovoljno, novca nema ni za maske s filtrima za zaposlene, ali, kažu, ima novca za izmišljena radna mjesta. Primjerice, šefa dvojici vozača, i to bez ikakvih kvalifikacija.

No njihov odgovor je onaj koji slušamo već dvije godine: “Podmeću nam!” Tko? Pa Bandićevi ljudi! Na stranu što je paradoksalno tvrditi da postoje “Bandićevi ljudi” kad je Bandić već godinama mrtav i ne može nikomu pogodovati, riječ je o vrhunskom bezobrazluku. Glasnogovornica bolnice kaže da ravnateljicu “napadaju jer je omogućila vršenje pobačaja”. Sigurno. Zato je te fotografije i objavio Index, koji je zadnji koji bi nekog napadao zbog pobačaja!

I gradonačelnik pjeva istu pjesmu, “situacija je režirana”. Dok glasnogovornica tvrdi da su to stare fotografije i “nisu iz mandata Ane Marije Šimundić”, dotle gradonačelnik ima drugu teoriju zavjere, da je netko izvadio tijela iz hladnjaka i slikao ih. On isto kaže, sve prijave protiv ravnateljice su zato što sad žene mogu obavljati pobačaje na Svetom Duhu.









Ne dirajte nam u nesposobnost

Dakle, poruka je jasna. Nemojte dirati u nesposobnost Možemo. Kad im se sruši zgrada koja se obnavlja u centru Zagreba, i to zgrada u kojoj se osim muzeja nalazi i škola, to im isto Bandić podmeće. To što su oni sami tri dana nakon potresa dizali frku zbog toga što još ima opasnih dijelova zgrada koji nisu uklonjeni, i što su tada “zabrinuti roditelji” organizirali online grupe, a sada, tri godine nakon potresa, nema “zabrinutih roditelja” iako je nova vlast poništila neke već ugovorene obnove škola (i organizirala nove natječaje, uz osjetno skuplje ponude!) dok zidovi i krovovi padaju po automobilima i glavama prolaznika isto nije problem.

Svi im, dakle, sve podmeću jer su progresivni i jer su za pobačaj i jer je Čavajda Zagrepčanka godine. Oni su zapravo jako sposobni, samo mi to ne vidimo i ne kužimo. A tko drukčije kaže, kleveće i laže i Bandićev je čovjek. Za padanja cigli bio je kriv Bandić, dok je bio gradonačelnik. Sad su radnici iz Nepala i Bosne krivi za padanje cijelog vijenca. Za mrtve na podu bolnice krivi su Hercegovci jer je Vlada dala neki minoran iznos za bolnicu u Mostaru pa baš zato nema novca za hladnjake na Svetom Duhu, ako pitate Tomaševićeve birače. Iako se u Zagrebu hvale da imaju novca u proračunu i iako Sveti Duh nema veze s državnim proračunom. I kriva je i nabava vojnih aviona, koja ima veze s financiranjem bolnica koliko i Ivana Kekin s Marilyn Monroe. I novac koji se daje za Crkvu. Svi su krivi, samo ne uprava bolnice i oni koji su je postavili. Kakve veze imaju avioni, Mostar i Crkva s HZZO-om i gradskim proračunom? Nikakve, ali glavno je lupetati, pa se možda netko malouman upeca. Malo su prešli mjeru dobrog ukusa. Zapravo, bilo kakvog ukusa. Bezobrazluk je to koji ne očekujete ni od najzadrtijeg HDZ-ovca.

Bar se zbog jedne stvari Tomašević ne mora brinuti – oni koji ga podržavaju, podržavat će ga i dalje, da baš ispliva snimka na kojoj siluje ovcu. Možemo ipak nije ni blizu toliko odvratan koliko su odvratni neki njihovi birači, a priča o tome da na podu Svetog Duha leže mrtvi ljudi jer je Vlada donirala neki sitniš bolnici u Mostaru i jer plaća Crkvi za nacionaliziranu imovinu jednostavno je dno dna zagrebačkog šovinizma i zaostale malograđanštine.