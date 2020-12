BANDIĆ KRENUO U KAMPANJU? Obilazi grad sa suradnicima: Odgovor koji je dao na pitanje tko to plaća ulazi u antologiju!

Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se za šest mjeseci, u svibnju iduće godine no kad je zagrebački gradonačelnik u pitanju on je već dobrano krenuo u kampanju za svoj sedmi gradonačelnički mandat. Iako bi on sam dao jedan sasvim drugi odgovor na to pitanje. Danas se u pratnji policije vozio ZET-ovim mini busom.

U vožnji od četvrti do četvrti epidemiološke mjere su u drugom planu – iako ima tek 20 mjesta natiskalo se uz Bandića i jednako toliko njegovih pročelnika i suradnika. U autobus pa iz autobusa. Zagrebački gradonačelnik i dvadesetak njegovih najbližih suradnika na turneji gradskim četvrtima. Autobus parkiran na ulici, policija regulira promet. Danas je na red došao nogostup u Šulekovoj. Događaj se i snima, a Milan Bandić pozira uz novi nogostup, donosi RTL.hr.

”Obilazim 21 godinu ljude, obilazak terena. Rješavamo probleme. Nema alternative”, rekao je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba.

Odgovorio je na pitanje je li krenuo s kampanjom?

”Ja počeo kampanju? Pa ja nikad nisam ni prestao s kampanjom. Pa ja sam 365 dana u kampanji ako se to zove kampanja. Morate rješavati probleme ljudi. To nije od jučer. To je prije 21 godinu”, kazao je zagrebački gradonačelnik.

Bandić je zaustavio promet i obilazi. To je sve na trošak grada Zagreba. Čini se da je u pitanju izborna kampanja ili nešto blizu tome.

”Trošak je moje mame pokojne. Trošak je moje mame. A šta bi trebao gradonačelnik, sjediti u kancelariji i grijat se na toplom? Zajedno s vama. Gradonačelnikov je posao da ide među ljude i rješava probleme. Pa neću s tačkama ići. Jedino ako mi vi posudite tačke, možda bi s tačkama mogao. Al budući da je zima, ne možemo”, izjavio je Bandić.

Nogostup je odrađen, Bandića i suradnike čekaju još tri lokacije. Ovakav svakodnevni road show odvija se već neko vrijeme, a gradonačelnik za grupne obilaske potroši dva do tri sata na dan. I ne planira od njih odustati.