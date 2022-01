‘BANČIO SAM S MILANOVIĆEM!’ Veteran hrvatske politike otkriva: ‘S Kolindom se čujem svako malo, a hvalim i Plenkovića, imamo maestralan odnos’

Autor: N.K

Damir Kajin sada je već veteran hrvatske političke scene, a na prošlim lokalnim izborima osvojio je dobar rezultat u Buzetu čiji je sada gradonačelnik. Za Novi list govorio je o političkim aktualnostima, osobito o demografiji.

Otkrio je i par interesantnih razmišljanja o depopulaciji, ali i političkoj suradnji ljudi različitih ideoloških predznaka.

Komentirajući izumiranje Ćićarije, Kajin kaže kako si danas razmišlja da je Tuđman bio u pravu kada je rekao da Istru treba naseliti rumunjskim Hrvatima.

Naseljavanje istre rumunjskim Hrvatima

Na pitanje novinara je li Ćićarija velika istarska sramota, Kajin odgovara.

“Ćićarija, to je raj. Lanišće danas broji 270 ljudi. Oni su općina. Zašto je taj raj prostor istarskog Krasa iščezao? Ćićarija je bila istarska Kozara. Sve spaljeno, sve porušeno. Nakon rata spustila se i željezna zavjesa. Ćići više nisu mogli trgovati s Trstom. Obala je ostala zbog egzodusa Talijana prazna. Trebalo je popuniti i taj kraj. Ovdje si imao zapaljenu kuću, a tamo netaknutu. Posao. Ali pustimo to. Sjećam se 1990.-91. kada je Tuđman govorio da bi Istru trebalo naseliti rumunjskim Hrvatima. Prvi sam bio protiv. Tada je na Krasu bilo još 800 ili 900 Ćića. Danas ih je 270. Sad razmišljam… Da je tada pristiglo tih tisuću Rumunja, ako ne danas, za desetak godina svi bi bili Ćići, Istrijani.

Ćićariji može pomoći Shengen, euro, ali cijeli prostor treba staviti u funkciju kapitala jer onaj tko je spreman investirati, pobrinut će se i za ljude. Ali, tu moramo otvoriti i priču o zaštiti prirode. Ne mogu ljudi biti taoci tih mjera. Mi danas u spomen na blaženog Bulešića ne možemo podignuti križ u blizini Lanišća. Čudno, ali tako je. Zašto, jer se u blizini gnijezde suri orlovi. O.K., neka ih bude što više, ali jedan decentan križ nikome, pa ni njima neće smetati”, rekao je Kajin.

Bančio s Milanovićem, pohvalio Vladu

Odgovarajući na pitanje o suradnji s različitim političkim opcijama te između ostalog budućnosti HDZ-a u Istri, Kajin odgovara kako se čuje s mnogim političarima, a da Vladom ima odličnu suradnju.

“Ne možete reći da jedan Kliman ili dr. Hrstić ne poznaju Istru kao što Istru poznajem ja, vi, Miletić, Jakovčić ili Grbin. Nije ni bitno može li HDZ s nekom političkom opcijom u Istri, ili obrnuto. Sumnjam da će se to za parlamentarne izbore dogoditi, ali Vlada i istarska izvršna vlast moraju zajedno, i to svi načelnici i gradonačelnici u Isti priželjkuju, iako se ne usuđuju reći. Ova Vlada nije Istri maćeha, a bogami ni Istra nije Hrvatskoj »corpus separatum«.









Dvadeset sam godina bio u parlamentu. Prozivao sam i ja, ali ostao sam u korektnim odnosima sa svima jer u svemu treba imati mjeru. Možeš biti žestok, ali ne isključiv. Možeš osporavati, ali nešto moraš i nuditi i nikad za sebe neku korist ostvariti. Jednom prilikom su me Šeks i njegov tjelohranitelj spasili. Bilo je takvo vrijeme. Račanu sam nosio liste, s Manolićem sam na ti, s Mesićem, s Kolindom se svako malo čujem. S Milanovićem sam bančio i svađao se, Mateša je ne meni, već jednoj buzetskoj firmi 2021. silno pomogao, a da možda ne zna da je to učinio, s Kosor sam se čuo prije sedam dana, Plenkovića hvalim za fer odnos prema Buzetu, Butkovića da ne spominjem, pa Marića… Rekao sam da su moja i suradnja Grada Buzeta s Vladom Andreja Plenkovića fantastične. No moram se ispraviti, oni su maestralni. Po mojem mišljenju je pojam maestralno »škalin« iznad fantastično. Ako vi znate bolji termin, recite i ja ga potpisujem. Ali jednu stvar morate znati, da suradnja nije takva, Buzet bi imao ozbiljnih problema. Od gospodarstva nadalje.”, rekao je Kajin za Novi list.