BALKANSKA REGIJA SE TRESE! Pucaju zidovi, prekida se nastava: Ima i poginulih!

Autor: Dnevno

Potres umjerene jačine zatresao je BiH oko 10:20 sati, a osjetio se u čitavoj Dalmaciji – od Dubrovnika do Splita, javlja Slobodna Dalmacija.

Nakon njega, još je jedan, vrlo jak, potres pogodio BiH. Prije nekoliko trenutaka jako podrhtavanje tla osjetilo se u Mostaru, piše Avaz.

Prema prvim informacijama potres je bio jačine 5.2 po Richteru, epicentar je bio u mjestu Rotimlja u Hercegovini na dubini od 10 kilometara, 20-ak kilometra južno od Mostara i 30-ak kilometara sjeveroistočno od Metkovića.

U Mostaru pucali zidovi, u pojedinim školama prekinuta nastava, roditelji panično dolazili po djecu.

“Iako u Operativnom centru CZ Hercegovačko-neretvanskog kantona nemaju zvaničnih prijava o materijalnoj šteti nakon zemljotresa koji je u 10:19 sati pogodio BiH, čitaoci ipak javljaju drugačije”, piše Avaz.





Na pojedinim starijim stambenim zgradama došlo je do pucanja zidova, a ponegdje su i prozori iskočili iz okvira.

U Blagaju, južno od Mostara, došlo je do obrušavanja kamenja na ulice.

Kolika je bila uznemirenost građana, govore informacije iz pojedinih osnovnih škola u kojima je nastava odmah nakon zemljotresa prekinuta.

“Nismo smjeli djecu, a i nastavno osoblje, izlagati riziku, a i brojni roditelji su u panici došli po djecu”, kazala je jedna nastavnica.

“Dobro je drmalo prvo u 4:00 jutros, sad oko 10:20 i evo jos jedan kratki u 10:25… “, kaže jedan Mostarac.

The Operator notes a 5.4M Earthquake has struck near Mostar, Bosnia-Herzegovina at 10:20 (CE). Maintain vigilance for aftershocks, and monitor for possible further evacuations. pic.twitter.com/NF6hNK1NcP — Common Source Intelligence (@TheCommonSourc1) November 26, 2019

Čitatelji iz Hrvatske su se pak javili sa svojim iskustvima.

“Pila sam kavu u jednom dubrovačkom kafiću kad je odjednom počelo jako tresti. Svi su iz kafića istrčali na cestu, jako smo se uplašili. Neki pričaju da nikad nisu osjetili takvu trešnju na otvorenom, iako je Dubrovnik nekoliko puta posljednjih desetljeća tresao jaki potres. Javlja mi suprug da se u stanu pomicao namještaj i da su se prozori jako tresli… Stvarno je zastrašujuće iskustvo. Svi se boje da će potresa biti još… “, rekla je Emira Islamović iz Dubrovnika, a piše 24 sata.

“Prepalo me jer nisam znao kako reagirati pogotovo zato što imamo ormar kojem vrata dosta lupaju, to je bio najgori zvuk. Također je mini ogledalo upalo u umivaonik i to me najviše prepalo jer nisam vidio taj trenutak. Staklena vrata od dnevnog boravka zalupila su, a to je dosta iritirajuć zvuk. Prvih 5 minuta sam se sakrio ispod stola i uzeo mobitel te počeo zvati roditelje da vidim gdje su oni, a nakon toga su me moji prijatelji počeli zvati da provjere zapravo je li bio potres. Nekima su samo stvari sa stola pale, a prijateljici je ormar lupao. Jednog je snažan potres probudio”, priča čitatelj iz Splita.

Podsjetimo, jutros oko 4 sata jak potres zatresao je Albaniju. Potres magnitude 6,4 Richtera, s epicentrom u okolici Drača osjetio se i na širem dubrovačkom području.

Prema albanskom Faktoru, u razornom potresu u Albaniji poginulo je najmanje šestero ljudi. Prijavljen je nestanak nekoliko osoba, ali se točan broj žrtava službeno još ne zna, kao ni broj ozlijeđenih kojih je zasad najmanje 320 na području pogođenom potresom od Drača do Tirane.

Prve informacije EMSC-a govore da je vjerojatno bila riječ o umjereno snažnom potresu snage 5,4 po Richteru s epicentrom nedaleko od Mostara.

Kako pišu srpski mediji, potres se danas u 10:21 sati osjetio i u Beogradu.