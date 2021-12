Bakir Izetbegović oštro po Milanoviću: Bilo bi mu bolje da manje govori, a više misli. Ima neki problem s Bošnjacima

Autor: Dnevno

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović gostovao je u emisiji N1 studio uživo.

Izetbegović je, između ostalog, komentirao posljednje istupe predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Podsjećamo, Milanović redovito kritizira bošnjačku politiku.

“Gospodin Milanović mnogo govori za jednog predsjednika. Bilo bi bolje da manje govori, a više razmisli. Govoriti o genocidima, relativizirati to, to su odveć osjetljive stvari. Ne treba uspoređivati, koji je genocid veći. U BiH su svi protjerani, srušene sve džamije i crkve.

Pola stanovništva je etnički očišćeno. U genocidu u Srebrenici je ubijeno preko 8000 muškaraca i dječaka. Čude me olake izjave u vezi sa time i sa apartheidom koju radi Milorad Dodik u RS-u”, rekao je Izetbegović.

O licitaciji mrtvima i pravljenju žrtve iz naroda

“Generalno, čitav probosanski blok stranaka se iz Hrvatske i Srbije pokušava svesti na neki bošnjački blok, da su to sve Bošnjaci i da je to sarajevska politika. Pomalo se to sve skupa ismijama i pokazuje se jedan nedostatak respekta. HNS, HDZ i stranke oko njega su dobile na posljendjim izborima 180.000 glasova.

Bosanski blok je dobio 815.000 glasova, barem 200.000 glasova su hrvatski, srpski, iz mješovitih brakova… Ne može se ignorirati multietnička komponenta u bosansku bloku”, smatra Izetbegović i dodaje da “nema većeg problema u Bosni i Hercegovini od Milorada Dodika”.

Kritika Dodika

Rekao je da bi Milanović trebao porazgovarati s biskupom Komaricom da shvati što Dodik radi s Hrvatima u Republici Srpskoj.









“Dodik pokušava destabilizirati BiH, ruši ustavno-pravni poredak”, rekao je.

“Dovode u pitanje genocid u Srebrenicu u momentu kad im trebaju Bošnjaci, nije mi jasan Čović”, rekao je o politici Dragana Čovića i HDZ-a BiH.

Ima li relativizacije hrvatskih žrtava s bošnjačke strane?

“Ne bih rekao. Mi priznajemo sve žrtve, iako ih nema puno od strane bošnjačke strane. Stvari su neusporedive”, tvrdi Izetbegović.

O Željku Komšiću

“Kada uzmete te brojke, npr. srednjebosanski kanton ili grad Jajce. Vidjet ćete uvijek da u odnosu na broj Hrvata imate manji broj podrške HNS-u i HDZ-u. Tu je rezutlat uspjeha Željka Komšića. Mi smo raspoloženi za indirektni izbor. Da Hrvati kroz Dom narod sebi odaberu koga hoće”, rekao je Izetbegović i dodao: “Treba to izbalansirati”.









“Ta osovina Čović – Dodik i nije prava. Ona se radi da izvrši pritisak na Bošnjake i Bosance. Hrvati u 60 posto žive s nama u Federaciji. Stvari će sasvim dobro funkcionirati i ide se u tom smjeru”, zaključio je Izetbegović.