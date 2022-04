BAKA MORA U ZATVOR JER JE DJECU HUŠKALA PROTIV OCA: ‘Emocionalno zlostavljanje češće od fizičkog, najčešće krivci su roditelji’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je još 2017. godine protiv nje podignuta optužnica, jedna je baka u Zadru osuđena na uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjeseci jer je unucima govorila unucima protiv oca, a huškala je djecu i protiv njegove obitelji.

Govorila im je kako škola nije bitna, kako tata nije dobar kao ni ostatak njegove obitelji te zaradila uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjeseci.

Sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić kaže kako je emocionalno zlostavljanje puno češće nego fizičko, te da ovakve uvjetne kazne za članove obitelji nisu izolirani slučajevi, piše RTL.hr.

“Mi samo prijetimo, mi ga ne stavljamo doista u zatvor i ja mislim da je to dovoljna kazna koja će nekoj odrasloj osobi dati do znanja da se ne smije tako ponašati. Imali smo slučajeva i baka i djedova, nastavnika, učitelja, roditelja – roditelji su nažalost najčešći počinitelji i to je emocionalna zlostavljanje koja nama dolazi na sud puno češće nego fizička”, kazala je Peto Kujundžić.

U Hrvatskoj je prepoznato tek 30 posto emocionalnog nasilja, iako i ono ostavlja nevidljive ožiljke.

“Kada bilo tko iz obitelji govori negativno o djetetovim roditeljima, vrijeđa i govori da nisu sposobni, da ne znaju skrbiti o njima – to sve dijete boli. Ona to znaju jako lijepo reći i opisati drugim odraslim osobama u svojoj okolini, odgajateljicama, učiteljicama i onda one dalje postupaju s tom informacijom”, objasnio je dječji psiholog Krešimir Prijatelj.