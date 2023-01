BAKA MARA (97) SAMA SAMCATA ŽIVI U SELU! Umrli joj kćer, sin i muž: ‘Nisam mislila da će me Bog pustiti toliko dugo da živim, samo čekam njegov poziv’

Autor: Ivana Jurišić

Žumberačko selo Tihočaj u posljednjih nekoliko godina spalo je na samo jednog stanovnika. Riječ je o 97-godišnjoj Mari Gvozdanović koja je od popisa stanovništva 2011. izgubila sve svoje susjede. Tada ih je bilo četvoro, sada je ostala sama.

Iako je ostala jedina, ralice su ipak očistile ceste sela Tihočaj, tako da su se novinari ipak nekako uspjeli dovesti do Marine kuće. Uz Marinu, u selu je još osam kuća i nekoliko mačaka kao i vrlo lucidna 97-godišnja starica.

‘Bez Božjeg poziva ne mogu ići’

“Moji susjedi su umrli, a njihova djeca otišla su u gradove ili izvan zemlje. A što će drugo?! Ovdje nemaju što raditi, jedino da se bave poljoprivredom, ali to u današnje vrijeme ljudi baš ne vole raditi”, priča Mare.





“Nisam mislila da će me Bog pustiti toliko dugo da živim, ali što se može?! Bez njegova poziva ne mogu sama ići. Sjedim ovdje i čekam kad će mi doći”, priča Mara dok sa stola miče tanjure što su ostali od ručka. Tog dana sebi je pripremila kotlete.

“Sama kuham, još sam na nogama, pa to mogu. A što ću drugo raditi?! Kad je zima i kad je vani toliko snijega, ne izlazim nikamo da ne padnem negdje. Pa tko će me vidjeti? Nema nikoga ovdje. Tako sam cijeli dan u kući”, priča Mara za 24sata.

Kaže kako ide u krevet spavati nakon što završi Potjera koju voli gledati, ali kako joj san ne dolazi na oči.

“Cijelu noć razmišljam što sam sve prošla u životu. Ja vam ne razmišljam više o budućnosti, to za mene više ne postoji, samo o prošlosti”, priča Mara koja posljednjih godina ima problema s vidom i sluhom.

Još uvijek obrađuje svoj vrt

Na pitanje je li se boji živjeti sama u selu, kaže kako se nema čega bojati.

“Ja novca nemam, nemam penzije, a i stara sam. Što će meni biti, što bi meni uzeli”, kaže.









Svakog vikenda iz Jaske joj dolazi unuk koji joj donese vodu i ostale potrepštine. Dolazi i veterinar koji se brine za goveda koja je doveo jedan čovjek ovamo za svoj posao.

“Odgovara mu priroda ovdje, a meni je dobro jer zato dolaze ti ljudi, pa nešto popijemo i porazgovaramo”, priča.

Mara je inače rođena na Žumberku, a poslije je živjela u Srijemu. Poslije se vratila ovamo te sa suprugom kupila kuću. Muž joj je preminuo prije pet godina, a umrli su joj i sin te kći.









Koljena je sve manje služe

Neko je vrijeme živjela kod snahe, koja je bolesna, pa se zato vratila svojoj kući. Kad nije sve okovano snijegom, zna malo prošetati po selu, a ima i svoj vrt, koji sama obrađuje.

“Ipak, koljena me sve manje služe. Prije sam išla pješke u Zagreb kod svojih sestara, uzela bih komad kruha i vodu te hodala do njih. Sad ne mogu. Imala sam četiri sestre i četiri brata. Jedan mi je brat živ i sestre, ali su one stare, jedna dođe nekad pa nam bude lijepo, ali bude kratko. Imam i drugog unuka, ali on je u Njemačkoj”, kaže Mara.

Na odlasku je pozdravile novinare i pozvala ih da se brzo vrate, jer kako sama kaže, ne zna kad će joj stići poziv od Boga.