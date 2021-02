BAGO DOCIRAO MILANOVIĆU: Jeste li primijetili ovaj neugodan trenutak?

Autor: Dnevno

U četvrtak je za NOVA TV predsjednik Zoran Milanović razgovarao s Mislavom Bagom o temi seksualnog uznemiravanja, izboru predsjednika Vrhovnog suda, mačku Jerryju i ostalim temama. Na trenutke je bilo prilično teško čuti što predsjednik ima za reći, jer ga je Bago opetovano prekidao i to gotovo odmah nakon što bi postavio pitanje.

Možda je nekima promakao trenutak kad je Bago spočitao predsjedniku način na koji govori.

Naime, najprije ga je upitao o njegovoj Facebook aktivnosti, no predsjednik Milanović se nije složio s tvrdnjom da je aktivan na ovoj mreži.

“Ja sam na Facebooku jedanput mjesečno. U godinu dana jedno deset puta sam bio na Facebooku. To su tekstovi od nekoliko tisuća znakova”, odgovorio mu je, no svi su znali kako će dalje teći ovaj razgovor.

Upitan je potom da komentira svoju Facebook objavu kako seksualno uznemiravanje nije uvijek isto. “Seksualno uznemiravanje nije isto. To je klasno pitanje. To bi bilo kao da je svaka žrtva ista. Ja sam to dometnuo usput, ne misleći da će to itko primijetiti, ali bombaši su otvorili kragujevke i lupili u kundak na moju opasku da se trebamo brinuti o svojim ženama, našim ženama, o Sveučilištu posebno. Onda sam spomenuo holivudske dive, kojima se moraš diviti i obožavati kad su mlade, a kad ostare, onda su žrtve. Tada sam rekao da ta priča ne drži vodu. Onda mi se javila neka udruga u obranu imena i časti milijardera. To je neka udruga. Evo što mislim. Autonomna kuća za žene, to je sjajna plemenita aktivna uloga, međutim da se netko u svakom trenutku popne na zadnje noge…”, odgovorio je Milanović uz brojne Bagine prekide i pojašnjavanje toga o kojoj je to udruzi Milanović govorio.









No, u tom trenutku Bago je opomenuo Milanovića: “Ali onda birate riječi, predsjedniče. Je li to način?”, prozvao je Bago predsjednika Milanovića, na što je Milanović odlučio reći ono što bi možda ipak za sebe.

“Radi se o trećoj reakciji. Potpuno nepozvane osobe praktički su me opsovale, prozvale. Jedna od tih osoba koju ste naveli, koja je izbačena s vaše televizije, to je autorica polupismenih, psovačkih romana u kojima vidim manji problem. Problem vidim u njezinim antisemitskim i divljačkim pamfletima zbog kojih je došla i pod mikroskop, pod povećalo State Departmenta. To je gospođa čije ime uopće neću spominjati. Lako za psovku. Kada mi dovedete osobu koja se ruga Auschwitzu, što ta osoba radi na televiziji?”, kazao je Milanović o Vedrani Rudan.

“Birajte riječi, predsjedniče. Ako netko na vas baca blato, zar mislite da vi tako morate reagirati?”, ponovo je Bago spočitao predsjedniku način na koji komunicira.









“Ovisi tko je. Jesam li se ja promijenio za jotu u ovih 15 godina? Nisam. Samo sam stariji. Izabrali su me žene i muškarci. Ženama pristupam rodno neutralno. Udruge me prozivaju. Nek’ idu više k vragu sa zaštitom holivudskih razmaženih diva. Umjesto da one udare nogom među noge tog Weinsteina, konkretno… 20 godina kasnije o tome odluče pričati jer je bila u pitanju gaža od 10 milijuna dolara. To je klasno pitanje. Neće kotlovničar uznemiravati predsjednicu uprave”, bio je jasan predsjednik, a Bago je nastavio biti onakav kakav je gotov uvijek – provokativan novinar koji često upada u riječ onima s kojima vodi razgovor.