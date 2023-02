NOVI MINISTAR NIŠTA NE MOŽE BEZ SDSS-a! Bačića i proces obnove nadzire žena od Pupovčevog povjerenja: Tajanstvena dama u projektu od 1,3 milijarde kuna

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Ubrzati proces obnove glavni je cilj novog ministra graditeljstva Branka Bačića koji je ovih dana preuzeo funkciju, nakon čega se s dozom optimizma provozao po Banovini nastojeći građanima vratiti povjerenje koje su oni odavno izgubili, što i nije čudno kada se zna da dobar dio njih dvije godine živi ili bolje rečeno životari po kontejnerima. Kako je Bačić otkrio, Hrvatska je iz Fonda solidarnosti EU-a dobila 1,3 milijarde eura za obnovu javnih zgrada i komunalne infrastrukture, a rok za potrošnju je 30. lipnja. Koliko god se Bačić operativno zaista već počeo uključivati u proces obnove, toliko on taj proces neće moći provoditi samostalno, nego će nad njime bdjeti kadrovi SDSS-ova Milorada Pupovca, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici iz vladajućih redova te kažu da je po Pupovčevu nalogu u proces obnove uključen Boris Milošević, a kada je on zbog vlastitih afera ispraćen iz Vlade premijera Andreja Plenkovića, oko tog se posla angažirala nova potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga.

Ključna karika

Oni koji dobro poznaju omjere snaga u vladajućim redovima tvrde da Ivan Paladina možda nije bio najbolji kadar za Ministarstvo graditeljstva, ali da bi vjerojatno i danas bio na toj poziciji da je uspio pronaći zajednički jezik s Pupovčevim kadrovima, što Bačiću ne bi trebalo biti problem jer se on, dočim je otvorio temu Banovine, pred novinarima pojavio u društvu potpredsjednice Šimprage, ali i u društvu zamjenice državnog tajnika u središnjem uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Tatjane Vukobratović Spasojević koja, prema tvrdnjama upućenih, slovi kao jedna od ključnih karika obnove Banovine u koju će se uložiti minimalno 1,3 milijarde eura, što je samo dio sredstava jer osim europskih fondova, obnovu bi trebala financirati i Vlada pa je evidentno da je riječ o unosnom poslu. Tamo gdje se politika upliće u unosan posao, u Lijepoj Našoj nerijetko se nailazi i na razne oblike pogodovanja koji će teško zaobići i obnovu Banovine, u koju se gorljivo preko svojih dviju dama uključio Pupovac. O Šimpragi koja se često medijski eksponira sve se uglavnom zna, no o Vukobratović Spasojević u javnom prostoru ne zna se previše. Riječ je o pravnici koja se diplome domogla na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon dolaska u Hrvatsku bila je vlasnica agencije za promet nekretninama u Karlovcu, a radila je i u pravnom odjelu Srpskog narodnog vijeća kojim dugi niz godina predsjeda Pupovac. Iduća postaja njezine karijere je pozicija zamjenice državnog tajnika, na kojoj mjesečno zarađuje 19.255 kuna. Njezin je suprug zaposlenik Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, gdje zarađuje 6362 kune.

Inače je Vukobratović Spasojević rođena u Otočcu, majka je jednog djeteta, a najveći dio karijere vezan joj je upravo uz Srpsko narodno vijeće, u kojem je bila voditeljica Pravnog odjela, voditeljica projekta Pravne mreže SNV-a te niza drugih projekata. Uz to je riječ o predsjednici Županijske organizacije SDSS-a grada Zagreba koja godinama uživa puno Pupovčevo povjerenje, što je evidentno i iz toga što je bila angažirana pri povratku imovine odbjeglim Srbima. Srpsko nacionalno vijeće godinama je angažirano na rješavanju pitanja Srba koji su se tijekom rata naselili u Srbiji i Republici Srpskoj, a koji posljednjih godina od Hrvatske traže naknadu štete ili rješavanje stambenog pitanja u našoj zemlji, pri čemu im je Vukobratović Spasojević uvelike pomagala uz ostalo i slanjem poziva svim pripadnicima srpske nacionalne manjine da im se obrate jer je SNV planirao stambeno zbrinuti 8000 ljudi. Jasno je, dakle, da Vukobratović Spasojević godinama surađuje s Pupovcem te da uživa njegovo veliko povjerenje, a Pupovac je ovih dana rekao kako na Banovini očekuje da se napredak u obnovi vidi iz dana u dan, napomenuvši da je šteta što Branko Bačić još prije godinu dana nije došao na dužnost ministra. Baš negdje u to doba Pupovac je i Srbe koji ne žive na Banovini, a čije su kuće stradale u potresu, pozvao da se prijave za obnovu, a da je u obnovi i zbrinjavanju stanovnika Banovine i osobno sudjelovao, moglo se naslutiti i iz ugovora koji je potpisao s direktorom Republičkog tajništva za raseljene osobe i migracije Republike Srpske Davorom Čordašem o izgradnji deset kuća za srpske obitelji čiji su domovi u Banovini uništeni u potresu. Kao što je poznato, riječ je o ugovoru teškom 1,5 milijuna maraka, odnosno oko šest milijuna kuna, kojim je dogovoreno da montažne kuće na Banovini gradi tvrtka Steco iz Bijeljine.





Velika očekivanja

Sve to Pupovac je dogovorio sa svojim kolegom Miloradom Dodikom, a sada su pred njim očito veliki dogovori i još veća očekivanja koja će nastojati realizirati preko svojih dviju stranačkih kolegica i dama koje su stasale u SNV-u pod njegovom palicom. Sve u svemu, i Bačić zasad može biti smiren jer osim premijera Plenkovića koji se oslonio na njega i dao mu povjerenje, povjerenje mu je poklonio i Pupovac koji iz sjene nadzire taj proces i koji među prvima i jest nagovijestio odlazak donedavnog ministra Ivana Paladine koji je slovio kao veliki stručnjak i od kojega se puno očekivalo, baš kao što se sada očekuje od Bačića koji uživa poštovanje Plenkovićevih koalicijskih partnera, ali i stranačkih kolega koji ga opisuju kao osobu od autoriteta, što je u obnovi dosad nedostajalo.