Bačić zaprijetio HNS-u! ‘Ako dođe do ultimatuma, prekidamo koaliciju’

Autor: Dnevno

Predsjednik saborskog odbora HDZ-a Branko Bačić, gostujući na N1 televiziji, komentirao je sindikalne prijetnje štrajkovima.

“Sindikati su tu da nastoje jasnim načinom i mjerama zaštititi interese svojih članova i ja to razumijem. Svakako da se apetiti povećavaju kad se na razini države pokazuju kvalitetni i dobri makroekonomski rezultati. Drugu godinu zaredom proračun je u suficitu. Jedina moguća reakcija i predsjednika Vlade i ministra financija jest da treba biti sustavan u sustavu plaća, a to znači da treba voditi računa o održivosti proračuna, o svim državnim službenicima i namještenicima. Sindikati u zdravstvu traže povećanje plaća od sedam posto, ali moram podsjetiti da smo mi povećali osnovicu tri posto. Treba iznivelirati visinu plaća unutar cijelog resora. To je složen proces” istaknuo je Bačić, koji se osvrnuo i na stanje u zdravstvu te potvrdio da ministar ima njegovu podršku:

“Ministar zdravstva je u procesu pregovora sa sindikatima. Po mom mišljenju, pregovori trebaju rezultirati kompromisom. Izlazak u susret jednom dijelu sindikata može na neki način prouzročiti poremećenosti u jednom dijelu proračuna. Ja se nadam da će ministar zdravstva i njegovi suradnici, uz ministra financija i njegove suradnike, iznaći način da izađemo iz ove situacije i da do štrajka ne dođe. Ministar zdravstva ima podršku Vlade, i to ćemo pokazati u procesu zahtjeva za njegovim opozivom, koji neće proći u Hrvatskom saboru. Ja mislim da je zdravstvena zaštita u Hrvatskoj iznad onoga što mi kao korisnici tog sustava plaćamo”, kaže Bačić.

Komentirajući zahtjev HNS-a za povećanjem plaća u obrazovanju, poslao je jasnu poruku. “Ne može se funkcionirati na ultimatumima, mora postojati razgovor i dogovor, to je jedini način da se stvari riješe. I Divjak i Kujundžić moraju voditi računa o cjelovitosti javnih financija, o državnom proračunu i sredstvima koja su planirana. Nije ni Kuščević otišao iz Vlade zbog ultimatuma HNS-a, niti smo mi to doživjeli kao ultimatum, niti bismo to prihvatili. Ako bi do ultimatuma došlo, ja bih isti čas bio sklon prekidu koalicije. Zgražam se uopće time da bi mi netko u političkom životu, zbog toga što obnašam vlast, mogao postaviti ultimatum.”

Na pitanje o bivšem ministru Kuščeviću, odgovorio je: “Ne mogu s ove pozicije tvrditi bi li petnaet ili dvadeset dana ranije ostavka Kuščevića išta promijenila i ovaj je postupak pokazao da smo u Republici Hrvatskoj svi pred zakonom jednaki, da su policija i Državno odvjetništvo neovisni u svom radu”, rekao je te se osvrnuo i na sliku Ante Pavelića u njegovoj vili: “Teško mi je povjerovati da fotografija Ante Pavelića visi u bilo kojoj kući, a pogotovo u kući bivšeg ministra. Za mene je to neprihvatljivo, ne mogu vjerovati u to.”

Bačić je na kraju podržao Dubravku Šuicu i Kolindu Grabar-Kitarović u kandidaturi za mjesto europske povjerenice, odnosno predsjednice. “I prilikom izbora Nevena Mimice članovi HDZ-a su se borili i podržavali njegov izbor. U tim političkim procesima treba iskazati nužno političko jedinstvo. I Hrvatskoj je u interesu da Dubravka Šuica dobije maksimalnu potporu Hrvatskog sabora. Očekujem da će Hrvatska dobiti jedan od važnijih odbora, a sve je ovo rezultat toga da je rad Vlade na međunarodnom planu prepoznat. Što se predsjednice tiče, ona je u ovih pet godina pokazala da može zahvatiti široko biračko tijelo – od desnog centra, centra do desnice. Na tom tragu iščitavam njezin intervju, a je li Hrvatski tjednik najsretniji izbor, to prepuštam njoj”, zaključio je Bačić.