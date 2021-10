BAČIĆ POKUŠAVAO BRANITI HDZ! Tvrdi da nisu sumnjali u korupciju jer su imali puno love: ‘S crnim fondom nisam bio upoznat’

Autor: Dnevno

Branko Bačić (HDZ) često je prvoborac te stranke kojega guraju pred kamere da brani stranku od najškakljivijih tema i pitanja.

Tako je Bačić u četvrtak stao pred novinare da brani stranku zbog presuda Ivi Sanaderu, pomagačima i HDZ-u.

“Snosimo odgovornost za odgovornost od prije. I ja se s time nosim godinama. Procjena je na biračima koji daju povjerenje stranci na izborima. Naši politički suparnici žele okriviti sadašnje čelništvo, nas koji smo danas, a i tada obnašali dužnost u HDZ-u”, rekao je Bačić.

Dok se zapetljavao u obranu stranke od teških optužbi, rekao je:

“Mi odbijamo takve insinuacije. Pokušavaju nas etiketirati”.

Osjeća odgovornost, ali..

Rekao je da odgovornost postoji, ali ona politička. Pohvalio se da su imali puno novaca pa uopće nisu dovodili u pitanje odakle novac. Za crni fond, tvrdi, nije znao.

“Stranka u to vrijeme, u ostalom kao i danas imal je velike i značajne prihode. Imali smo 66 zastupnika pa su samim time prihodi iz državnog proračuna bili veliki. Imali smo veliki broj vijećnika svugdje kao i danas. Ogromni prihodi. Pored toga članovi su uplaćivali članarinu. I tada su bile puno veće”, rekao je.

Za crni fond nije čuo.









“Tada nisam ni mogao sumnjati da bi pored te činjenice bilo potrebno na taj način prikupljati prihode. O tome nikada Predsjedništvo kojeg sam bio član nije raspravljalo. Tek nakon što je pokrenuta afera, doznali smo za određene stvari koje tada nismo znali. Nosim se s tom odgovornošću”, rekao je Bačić.

Novinari su ga ‘rešetali’ pitanjima. Pitali su ga je li krenulo novo razdoblje za Hrvatsku nakon ove presude.

“Podsjetit ću vas da postoje i brojne druge stranke koje su uhvaćene s prstima u pekmezu. To se dogodilo i HDZ-u, iako je razlika jer se nama dogodila čelna osoba. To je ta razlika, ali to ne znači da tih radnji nema u drugim političkim strankama. Neka počiste u svojem dvorištu”, rekao je između ostalog Bačić.